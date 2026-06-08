Der Western-Genre hat es nicht mehr leicht

Der Western-Genre hat in den letzten Jahren an Popularität eingebüßt, aber der Film 'Open Range - Weites Land' ist ein Beispiel dafür, dass der Western-Genre noch viel zu bieten hat.

Das Western-Genre hat in den letzten Jahrzehnten an Popularität eingebüßt. Zu Unrecht, wie dieses Werk von Anfang der 2000er-Jahre eindrücklich beweist. Der Western-Genre hat es in den letzten Jahren nicht mehr leicht, zwischen fulminanten Sci-Fi-Filmen und einer Fülle an Superhelden-Blockbustern.

Ein Beispiel dafür ist der Film 'Open Range - Weites Land', der 2003 gedreht wurde und von Kevin Costner Regie führte. Am 6. Juni 2026 konntet ihr den bildgewaltigen Western auf RBB sehen. Wer das verpasst hat, findet den Film in der ARD Mediathek bis zum 4.

Juli 2026 kostenlos im Stream. Der Film handelt von Boss Spearman (Robert Duvall) und Charley Waite (Kevin Costner), die sich als Freegrazer verdingen, umherziehende Rinderzüchter, die kein eigenes Land besitzen. Sowohl für die beiden Viehtreiber als auch den Mexikaner Button (Diege Luna) und den sanftmütigen Mose (Abraham Benrubi) ist es ein Leben voller Freiheit. Doch dem skrupellosen Rancher Baxter (Michael Gambon) sind die Cowboys ein Dorn im Auge.

Die atemberaubend in Szene gesetzten Landschaftsaufnahmen machen den Western zu einem wahren Genre-Juwel. Der Film ist auch erzählerisch überzeugend und wird von der überzeugenden Traumfabrik-Riege getragen. Der Film konnte mehrere Auszeichnungen einheimsen, darunter den Western Heritage Award und eine Nominierung für den Motion Picture Sound Editors Award





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