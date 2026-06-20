Der Western "Sinola" - Ein solider Genre-Beitrag in der Karriere von Clint Eastwood

Der Western "Sinola" ist ein solider Genre-Beitrag in der Karriere von Clint Eastwood. Der Film wurde 1972 gedreht und kommt mit seiner knackigen Laufzeit von nur 88 Minuten recht kompakt daher. Er punktet mit wunderschön fotografierten Landschaftsaufnahmen aus den Bergen des Tucson Mountain Parks und bietet eine starke Besetzung mit Robert Duvall als Antagonisten und John Saxon als Verbündetem von Clint Eastwoods Charakter Joe Kidd.

In der Karriere von Clint Eastwood sind Großtaten wie "Für eine Handvoll Dollar" oder "Zwei glorreiche Halunken" Meilensteine, die den Western " Sinola " nicht erreichen können.

Dennoch kann die Hollywoodproduktion von John Sturges heute noch als solider Genre-Beitrag überzeugen. Der Film wurde 1972 gedreht, als Clint Eastwood bereits Teil der Popkultur war und durch den Erfolg des Thrillers "Dirty Harry" in Hollywood ganz oben angekommen war. Der Westernklassiker "Die glorreichen Sieben", den Regisseur John Sturges 12 Jahre zuvor inszenierte, sicherte ihm einen Platz in der Filmgeschichte.

Trotzdem spielt Eastwood in den Filmographien beider Männer eine untergeordnete Rolle, was aber nicht bedeutet, dass es sich um einen Rohrkrepierer handelt. Deshalb lohnt sich auch der weniger bekannte Western "Sinola". Der Film kommt mit seiner knackigen Laufzeit von nur 88 Minuten recht kompakt daher, kann dafür aber mit wunderschön fotografierten Landschaftsaufnahmen aus den Bergen des Tucson Mountain Parks punkten.

Eastwood selbst spielt einmal mehr einen ambivalenten Charakter, der zunächst auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und sich erst im Laufe der Handlung um einen ausbeuterischen Landbesitzer auf die Seite der unterdrückten Bevölkerung stellt und die Seiten wechselt. Eine starke Besetzung mit Robert Duvall als Antagonisten und John Saxon als Verbündetem von Clint Eastwoods Charakter Joe Kidd runden einen unterm Strich sehenswerten Western ab, dem zwar die ganz große Strahlkraft fehlt, dessen Sichtung für Fans des Genres aber nach wie vor lohnenswert sein dürfte.

Der Soundtrack von Lalo Schifrin weht einen Hauch von Ennio Morricone und die Anleihen an den explosiven Italowestern, den Clint Eastwood in den späten 1960er-Jahren selbst nach Hollywood importierte, sind zumindest rudimentär vertreten. Der Preis für die Sichtung dieses Westerns bleibt dabei unverändert, da wir durch Affiliate-Links unsere redaktionelle Arbeit unterstützen können, die durch ein Symbol gekennzeichnet sind





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