Der Widerstand der Gutgelaunten: Wie wir die Freude zurückholen

Ein persönlicher Kommentar über die verlorene Freude inmitten globaler Krisen und die Kraft kleiner, authentischer Glücksmomente, die uns Kinder lehren können. Der Text plädiert für einen bewussten Widerstand gegen die allgegenwärtige Negativität und das Wiederentdecken von Freude im Alltag.

Die aktuellen globalen Herausforderungen wie Krisen, Kriege und wirtschaftliche Unsicherheiten bestimmen zunehmend den Alltag und beeinträchtigen die Stimmung vieler Menschen. Der digitale Nachrichtenfluss vermittelt oft das Gefühl einer durchgehend negativen Kommentarspalte, in der Empörung und Erschöpfung vorherrschen.

Inmitten dieser Bedrohungslagen und alltäglichen Sorgen geht eine wesentliche menschliche Erfahrung verloren: die echte, unverfälschte Freude. Diese Freude wird häufig durch künstlich generierte und inszenierte Glücksmomente in sozialen Medien ersetzt, anstatt aus authentischen, kleinen Momenten des Lebens zu entspringen. Es ist die warme Gewissheit, dass das Leben trotz allem schön sein kann, wie ein Kind es ausdrücken würde.

Diese Freude zu bewahren und zurückzugewinnen, wird zu einer notwendigen Haltung - ein Widerstand der Gutgelaunten, der darauf abzielt, positive Erzählungen zu suchen und zu teilen. Ein persönliches Erlebnis verdeutlicht dies: Ein von der vierjährigen Tochter allein ausgefülltes Freundebuch, mit liebevollen, kindlichen Antworten auf Lebensfragen, brachte diese verlorene Freude zurück. Solche Momente zeigen, dass Kinder mit einer rührenden Einfachheit Freude ausstrahlen können, während Erwachsene oft erst über Mediation, Therapie oder Selbstoptimierung nachdenken müssen, bevor sie fühlen.

Die vielleicht beste Berufsbezeichnung der letzten Zeit ist daher "Freude-Spender", denn viele vergessen im Strudel von Job, Care-Arbeit und Selbstoptimierung, wie man2024-09-20:00 einfach empfindet. Wir planen, organisieren und sichern uns ab, statt Dinge zu wagen, die uns "krass cool" oder "krass glücklich" machen könnten. Die eigenen Eltern lehren uns: "Es kann auch mal was gut ausgehen!

". Diese naive Haltung ist in einer Zeit, in der jeder kleine Fehler bewertet wird, sondern die kleinen schönen Dinge übersehen werden, von zentraler Bedeutung. Die Rettung liegt oft im Detail: im Abendhimmel über einer scheinbar dysfunktionalen Stadt, in der ersten selbst geernteten Gartengurke oder in einem krummen Satz im Freundebuch. Es geht nicht darum, naiv zu sein oder die Probleme zu ignorieren, sondern trotz allem fühlen, staunen und lachen zu können. Ist das nicht das echte Leben





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