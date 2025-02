Der Wirtschaftsvermächtnispfad in Civilization 7: Ein Guide zum Sieg durch Wirtschaft

Dieser Artikel bietet einen detaillierten Guide zum Wirtschaftsvermächtnispfad in Civilization 7, einem der fünf Wege zum Sieg. Er erklärt die Spezialmechaniken und gibt Tipps zur Strategie, welche Anführer sich gut eignen und wie man durch die Akquisition von Ressourcen zum Wirtschaftssieg kommt.

Der Wirtschafts vermächtnispfad ist in Civilization 7 einer von fünf Wegen, eine Partie zu gewinnen. Unser Guide erklärt die dazugehörigen Spezialmechaniken. Eine starke Wirtschaft ist in Civilization 7 ein Weg zum Sieg. Auch die richtige Anführer in ist dabei wichtig. Unsere Tipps helfen euch auf dem Weg zum Wirtschaftssieg . Es gibt vier Vermächtnispfad e (Kultur, Wissenschaft, Militär, Wirtschaft), die euch auf unterschiedlichen Wegen zum Sieg führen.

Theoretisch könnt ihr alle davon gleichzeitig verfolgen, doch solltet ihr euch auf einen davon konzentrieren und dementsprechend eure Spielweise ausrichten. In diesem Guide gehen wir im Detail auf den Wirtschaftspfad ein, der vor allem mit der Akquirierung von Ressourcen einhergeht – in diesem Guide sind damit Güter wie Pferde, Wale, Seide oder Marmor gemeint, die ihr durch das Modernisieren von Geländefeldern in euren Siedlungen erlangt. Um mit eurer Wirtschaftsstrategie so richtig durchzustarten, eignen sich Anführer mit Fokus auf Wirtschaft oder Expansion am besten. Aber auch ein wenig militärische Stärke schadet nicht. Denn die erleichtert die nötige Ausbreitung, wenn auf der Karte mal kein Platz mehr ist. Außerdem schaltet ihr eine der stärksten Vermächtniskarten für den Zeitalterwechsel über das Erreichen des zweiten Meilensteins beim Militär in der Antike frei. Die gewährt euch ein um zwei Ortschaften erhöhtes Siedlungslimit





