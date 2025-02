Der Wolf kehrt zurück: Deutschland ist in einer hitzigen Debatte über den Umgang mit dem Tier angekommen.

Die Rückkehr des Wolfes in Deutschland löst eine hitzige Debatte über den Umgang mit dem Tier aus. In Nordrhein-Westfalen wurden bereits Wolfs-Sichtungen bei Schulen gemeldet. Das Thema findet auch Eingang in die Wahlprogramme von Parteien. Während einige eine aktive Bestandsregulierung fordern, plädieren andere für eine koexistierende Lösung.

In Nordrhein-Westfalen dürfen Schüler zur Pause die Schule nicht verlassen. Der Grund: Ein Wolf wurde gesichtet. Das einst ausgerottete Tier breitet sich in Deutschland aus. Einige Parteien greifen das Thema Wolf sogar in ihren Parteiprogrammen auf. Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen: In dem Stadtteil von Mönchengladbach berichten am Montag mehrere Zeugen der Polizei, dass sie einen Wolf gesehen hätten.

Kurz darauf reagiert das nahegelegene Gymnasium und lässt seine Schüler während der Pausen nicht mehr vor die Tür. Nach letzten Informationen soll das Tier nun in Richtung Neuss unterwegs sein. Menkin, Brandenburg: Bäuerin Bente Meijer berichtet gegenüber dem „RBB“ von 27 gerissenen Schafen auf dem Hof der Familie. Sie selbst sei auf dem Hof schon einem Wolf begegnet. Weitere Anwohner berichten, dass die Wölfe offenbar immer weniger Scheu haben. Greifenstein, Hessen: Es ist Ende Dezember 2024, ein verschneiter Wintertag. Anika Haas und Marion Mutz waren laut „Hessenschau“ mit ihren Pferden und zwei Hunden im Wald bei Greifenstein unterwegs. Plötzlich bemerken sie, dass ein Wolf sie verfolgt. Er nähert sich den Reiterinnen zunächst, lässt dann etwas Abstand, bleibt ihnen jedoch weiterhin auf den Fersen. Mit lauten Rufen versuchen sie das Tier zu verjagen: „Weg! Hau ab! Verschwinde!“ Vergebens. Erst nach mehr als 20 Minuten lässt das Tier ab. Vor 25 Jahren gab es wieder erste Sichtungen von Wölfen auf deutschem Boden, nachdem das Tier lange Zeit als ausgerottet galt. Im Jahr 2000, so schreibt es der Naturschutzbund Deutschland (NABU), wurden die ersten Wolfswelpen in Freiheit geboren. Samstag, 08.02.2025 | 10:54 Spitzenreiter was dokumentierte Wölfe angeht ist Brandenburg. Die Tiere leben in Familienverbänden, sogenannten Rudeln, die aus einem monogam lebenden Paar und dessen Nachwuchs bestehen. Von insgesamt 209 registrierten Wolfsrudeln in Deutschland tummeln sich allein in Brandenburg 58, gefolgt von Niedersachsen (48) und Sachsen (37). Hinzu kommen Paare und registrierte Einzeltiere. Die Masse an Sichtungen konzentriert sich auf den Nordosten Deutschland, mittlerweile wurde jedoch in jedem Bundesland außer dem Saarland Wölfe dokumentiert. Das geht aus Daten des Bundesamtes für Naturschutz für das Monitoring-Jahr 2023/24 hervor.Zwar ernähren sich Wölfe hauptsächlich von wildlebenden Huftieren wie Rehen, Rothirschen und Wildschweinen. Langzeitstudien zeigen, dass diese Beutetiere 97 Prozent ihrer Nahrung ausmachen. Immer häufiger kommt es allerding zu Rissen von Weidevieh. In vielen Regionen steigt daher die Angst vor dem Wolf. Eltern fürchten um ihre Kinder, Landwirte um ihr Vieh. Insbesondere im ländlichen Raum sind Menschen immer häufiger mit Wölfen konfrontiert. Die Forderungen nach entsprechenden Maßnahmen, wie etwa Abschussquoten für Wölfe werden lauter. Aktuell sterben die meisten Wölfe in Deutschland im Straßenverkehr. Im Monitoringjahr 2023/2024 kamen 150 durch Verkehrsunfälle ums Leben., sind jedoch nicht immer einer Meinung. Mittlerweile haben sogar einige Parteien das Thema Wolf mit in ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl im Februar aufgenommen.spricht sich etwa für ein „aktives Bestandsmanagement“ des Wolfs aus. Wölfe sollen regional unterschiedlich bejagt werden können, um Angriffe auf Weidetiere zu reduzieren. Dazu soll der Schutzstatus des Wolfs angepasst und er in das Bundesjagdgesetz aufgenommen werden.fordert eine Bestandsregulierung des Wolfs nach dem Vorbild von Schweden und Norwegen. Die Möglichkeit zur Ausweisung wolfsfreier Gebiete soll geschaffen werden.unterstützt auch ein „aktives Bestandsmanagement“ durch Bejagung des Wolfs. Ziel soll es sein, das ökologische Gleichgewicht und die Biodiversität zu schützen.wollen hingegen einen ausgewogenen Ansatz: schnellere und unkompliziertere Abschüsse in Ausnahmefällen, aber gleichzeitig Koexistenzmaßnahmen wie Herdenschutz fördern. Der Wolf soll nicht ins Jagdrecht aufgenommen werden.spielt der Wolf keine explizite Rolle in den Wahlprogrammen. Insgesamt wird deutlich: Die Parteien sind sich uneinig über den Umgang mit dem Wolf. Während das Thema Wolf für die Menschen im Süden Deutschlands aufgrund der geringen Vorkommen eine eher marginale Rolle spielen dürfte, wird man in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt schon genauer hinhören.Vor allem in Brandenburg, wo die meisten Rudel vorkommen, steht das Thema ganz oben auf der Agenda. Dort wird bereits über eine geplante Abschussquote zur Begrenzung der Tiere diskutiert. Das Brandenburger Landwirtschaftsministerium hält einen Abschussplan für Wölfe inzwischen für notwendig, sagte Agrarstaatssekretär Gregor Beyer (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. Bisher ist das Töten der streng geschützten Wölfe nicht erlaubt, allerdings gibt es Bestrebungen, die bestehenden Regelungen zu lockern. Beyer, der für das Wolfsmanagement in Brandenburg zuständig ist, betonte die Notwendigkeit einer Bestandsregulierung





