Derby-Absage: De Graafschap-Fans blockieren Teambus

Fans von De Graafschap verhindern das Derby gegen Vitesse Arnheim, indem sie den Teambus einschließen. Der KNVB reagiert mit scharfer Kritik und prüft Sanktionen.

Fans von De Graafschap haben am vergangenen Sonntag das Derby gegen Vitesse Arnheim in der zweiten holländischen Liga verhindert, indem sie die eigene Mannschaft auf dem Stadiongelände festhielten. Etwa 160 aufgebrachte Anhänger sperrten das Stadiontor mit Ketten und Vorhängeschlössern, um die Abreise des Teams zu blockieren. Die Fans reagierten damit auf das verhängte Gastverbot, das sie selbst vom Stadionbesuch ausschloss.

Blockade verhindert Anpfiff in Arnheim

Das Spiel war für 12:15 Uhr angesetzt, wurde jedoch kurz vor Beginn abgesagt, weil die Profis nicht zur Strecke antraten. Die Spieler von De Graafschap mussten in Doetinchem verbleiben, während das Team von Vitesse im rund 30 Kilometer entfernten Arnheim vergeblich auf die Gegner wartete. Die Blockade führte dazu, dass die Partie noch vor dem offiziellen Anpfiff storniert werden musste, da keine Antrittsfähigkeit gegeben war.

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Ursachen für das Gästeverbot in Arnheim

Der Grund für die Eskalation lag in den Sicherheitsbestimmungen für das Auswärtsspiel. Nach schweren Ausschreitungen in Arnheim im Dezember 2025 hatten die örtlichen Behörden die Anzahl der zugelassenen Gästefans auf 500 reduziert. Da sich Teile der Fans weigerte, die zusätzlichen Sicherheitsauflagen einzuhalten, verhängten die Behörden am Samstag ein vollständiges Gastverbot. Die Betroffenen waren zudem sauer, weil sie entgegen Absprachen keine eigenen Fanartikel mit ins Stadion bringen durften.

Schock bei Vereinsführung und Verband

De Graafschap reagierte bestürzt auf die Ereignisse und teilte auf der Plattform X mit, von den Geschehnissen unangenehm überrascht und schockiert zu sein. Der Verein wolle sich zunächst ein umfassendes Bild von der Situation machen, bevor eine weitere Stellungnahme folgt. Auch der niederländische Fußballverband KNVB verurteilte die Aktion scharf. Es sei völlig inakzeptabel, dass Anhänger ein Fußballspiel auf diese Weise unmöglich machen, wodurch sie ihrem eigenen Verein, der Mannschaft und Tausenden Fans schaden.

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Geplante Sanktionen durch den KNVB

Der Verband prüft derzeit mögliche Sanktionen gegen De Graafschap. Im offiziellen Reglement heißt es, dass strenge Maßnahmen durch den KNVB-Disziplinarausschuss verhängt werden, wenn ein Verein aufgrund schlechter Planung oder Fahrlässigkeit zu spät kommt. Wann das Derby nachgeholt wird, ist noch offen. Die genauen Auswirkungen der Disziplinarmaßnahme stehen noch aus, doch der Verband macht deutlich, dass solches Verhalten nicht toleriert wird.

Auswirkungen auf den Spielplan

Die Absage hat direkte Konsequenzen für den weiteren Saisonverlauf in der zweiten Liga. Beide Teams müssen ihre Strategie für die nächsten Spiele anpassen, da ein Nachholtermin noch nicht feststeht. Für die Fans bleibt die Enttäuschung groß, da das traditionelle Derby nicht ausgetragen werden konnte. Die Diskussion um die Sicherheitsvorkehrungen und Fan-Kultur wird sich in den kommenden Wochen vermutlich weiter vertiefen.