Nach dem 0:4 in Bremen hagelt es schlechte Noten. Doch ein HSV-Profi setzte ein kleines Ausrufezeichen.

Der HSV kassiert die höchste Derby-Niederlage seit 2004. Nach der Pause brechen die Hamburger ein. Wer enttäuscht, wer sich noch gegen die Pleite stemmt. Historische Klatsche im Nordderby!

Der HSV geht bei Werder Bremen mit 0:4 unter und kassiert die höchste Derby-Niederlage seit 2004. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brechen bei den Hamburgern alle Dämme. Die MOPO-Noten für die HSV-Profis. Musste vor der Pause nur einmal eingreifen, bei Füllkrugs Kopfball , die anderen Werder-Schüsse flogen in der ersten Hälfte vorbei oder über sein Tor. Nach dem Seitenwechsel mit einer Glanztat gegen den 0:1-Schützen Friedl und im zweiten Versuch doch erstmals geschlagen. Auch bei den weiteren Gegentoren machtlos. , hat dem HSV in der Dreierkette gefehlt.

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Lange sehr bissig in den Zweikämpfen. Verlor im zweiten Durchgang aber auch seine Linie und steckte beim 0:2 mit drin. Stritt sich mit Bornauw und sah Gelb. Zunächst Herr der Lüfte, köpfte mehrere Bremer Flanken aus der Gefahrenzone.

Verteidigte gegen Füllkrug auch ein paarmal mutig nach vorn. Bitter: Er rutschte vor dem 0:2 im Eins-gegen-eins mit Njinmah weg. Dann wurde eher gestritten als zusammengehalten. Kam beim 0:4 von Füllkrug zu spät.

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Im Spielaufbau mit einigen guten Pässen. Aber er leistet sich auch immer wieder Aussetzer: Sein leichtfertiger Ballverlust vor dem gegnerischen Strafraum leitete die Chance von Njinmah ein . Wichtig war seine Klärung vor dem einschussbereiten Reis . Vor dem 0:1 hätte er das hohe Bein von Friedl aber womöglich anders annehmen können. Insgesamt ein großer Wackelauftritt. Gut im direkten Mann-gegen-Mann-Zweikampf.

Über seine rechte Seite wurde es hinten dennoch mehrfach gefährlich, wie bei Njinmahs strammem Versuch . Den Schuss des gebürtigen Hamburgers zum 0:3 fälschte er unhaltbar ab. Besonders offensiv muss mehr Effektives kommen.

Zunächst in defensiverer Rolle und wie immer viel unterwegs. Die Kehrseite: Es scheint aber, dass ihm die letzte Konzentration oder Kraft fehlt, wenn er offensiv in aussichtsreiche Situationen kommt. Dann trifft er noch zu viele falsche Entscheidungen. Die sogenannte Finalität geht ihm ab.

Konzentrierte sich zunächst auf die Basics, die auf seiner Sechserposition nötig sind, und tat angesichts seiner mangelnden Spielpraxis damit alles richtig. Doch dann gab es drei Gegentore und er musste schon wieder runter. Der Portugiese kehrte nach Muskelfaserriss zurück und konnte nicht mehr viel anrichten, auch wenn er ein paar gute Ansätze zeigte und mehrfach schoss. Wurde viel gesucht, hatte aber nicht so viel Einfluss auf das Spiel seiner Mannschaft wie sonst.

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Auch technische Fehler schlichen sich ein. Dass er es besser kann, zeigte er in der 65. Minute mit einer eleganten Drehung – doch sein Schuss wurde geblockt. Schwache Freistöße.

Lief seine linke Seite auf und ab, zog Freistöße, verlor aber einmal zu einfach den Ball und ermöglichte Füllkrugs Großchance . War in der zweiten Hälfte auch offensiv nicht mehr wirklich präsent. Erster Startelfeinsatz seit fast zehn Monaten.

Rechtfertigte das Vertrauen mit viel Fleiß, auch defensiv: Verhinderte mit einem Vollsprint über den halben Platz, dass Njinmah ohne Gegenwehr ins Eins-gegen-eins mit Heuer Fernandes gehen konnte . Probierte zumindest viel, ein Lichtblick. Verlor den Ball in der Entstehung von Füllkrugs Pfostenschuss . Und es soll weiterhin nicht sein mit seinem ersten Bundesligator, er schoss allein vor dem leeren Kasten unter Bedrängung drüber . Hatte den ersten Schuss der Partie , danach tat er sich eher schwer gegen die robuste Werder-Abwehr. Vor der Pause mit gerade mal 13 Ballkontakten. Danach strahlte er keine Torgefahr mehr aus. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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