Fortuna Köln verliert das Derby bei Viktoria mit 1:4. Nach einer umstrittenen Gelb-Roten Karte für Geerkens ist die Wut groß. Coach Mink fordert den VAR.

Fortuna führte bei Viktoria 1:0, dann sah Tom Geerkens eine umstrittene Gelb-Rote Karte. Nach dem 1:4 war der Zorn groß. Mehrere Teamkollegen mussten ihn zurückhalten, so sehr kochte Tom Geerkens.

Wutentbrannt stapfte der Mittelfeldspieler des SC Fortuna Köln in der 44. Minute vom Rasen des Sportparks Höhenberg, auf dem Weg in die Kabine war er kaum zu beruhigen. Kurz vor dem Spielertunnel holte er sogar noch zu einem Tritt gegen einen Flaschenbehälter aus.und brachte die Fortuna auf die Verliererstraße. Bis dahin lag der Außenseiter nämlich noch mit 1:0 vorne, Romeo Aigbekaen hatte früh getroffen.

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Dann wurde es ganz bitter für die Südstädter: Aus der folgenden Situation fiel der Ausgleich, Tobias Eisenhuth verwandelte den Freistoß direkt. In Unterzahl hatte die abstiegsbedrohte Fortuna kaum noch etwas entgegenzusetzen. Am Ende stand gegen den Drittliga-Tabellenführer eine deutliche 1:4-Niederlage . Den ganzen Zorn der Fortuna bekam nach dem Schlusspfiff Schiedsrichter Patrick Schwengers ab, dem die Spielleitung vor der Halbzeitpause entglitten war.