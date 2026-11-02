Derrick Köhn kehrt als Stammspieler bei Union Berlin zurück

Derrick Köhn verdrängt Tom Rothe unter Trainer Mauro Lustrinelli in der Startelf von Union Berlin. Der 27-jährige Verteidiger überzeugte nach langer Phase der Unsicherheit mit starker Leistung.

Derrick Köhn (27) hat seine sportliche Krise bei Union Berlin überwunden und spielt nun wieder regelmäßig in der Startelf. Gegen den 1. FC Köln trat der Verteidiger unter dem neuen Cheftrainer Mauro Lustrinelli (50) erstmals als Stammkraft an. Damit verdrängte er seinen Mitbewerber Tom Rothe (22) aus der Anfangself und sicherte sich einen wichtigen Stammplatz in der Defensive.

Entscheidender Einsatz im Duell mit Rothe

Der Trainer Mauro Lustrinelli (50) vertraute auf die Leistungen von Derrick Köhn (27) und holte ihn nach einer Phase ohne große Mindesteinsätze zurück ins Team. Zuvor hatte Köhn gegen Eintracht Frankfurt und den FC Bayern München lediglich kurze Substitutionszeiten erhalten. Im DFB-Pokal-Einsatz gegen Köln wurde er in der Halbzeitpause für Tom Rothe (22) eingewechselt. Nach der Liga-Partie betonte Köhn, dass er im Trainingsalltag engen Austausch mit dem Trainer führt und diesen überzeugt hat, in der Woche mit voller Power aufzutreten.

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Politische Wendung beeinträchtigte Form

Die sportliche Talfahrt von Derrick Köhn (27) korrelierte zeitgleich mit einer politischen Unsicherheit in der ghanaischen Nationalmannschaft. Bis zum März 2024 sah die Lage für den Abwehrspieler noch positiv aus, da er mit dem Verbandwechsel zu Ghana und einer WM-Teilnahme rechnete und im Konkurrenzkampf mit Rothe (22) die Nase vorn hatte. Die Situation änderte sich jedoch drastisch, als Otto Addo (51) als Nationaltrainer des ghanaischen Verbandes entlassen wurde. Sein Nachfolger Carlos Queiroz (73) strich Köhn aus dem Kader und nominierte ihn nicht für das Turnier, was die Motivation und den Selbstwert des Spielers beeinträchtigte.

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Wechsel an der Seitenlinie in Köpenick

Neben den internationalen Problemen sah die Entwicklung beim Verein in Köpenick auch nicht besser aus. Derrick Köhn (27) verlor seinen Stammplatz unter der Nachfolgerin von Urs Fischer, Marie-Louise Eta (35). Unter der neuen Führung von Marie-Louise Eta (35) spielte der 27-Jährige bereits eine deutlich geringere Rolle. Die Ankunft von Mauro Lustrinelli (50) markierte den Wendepunkt, der es Köhn ermöglichte, die zuvor verlorene Position zurückzugewinnen und seine Form aus den frühen Phasen der Saison wiederzuerlangen.

Positive Konkurrenzsituation im Verteidigerbereich

Trotz des harten Wettbewerbs um die Position bewertet Derrick Köhn (27) die Situation als konstruktiv und motivierend. Er beschrieb das Duell mit Tom Rothe (22) als positiven Zweikampf, bei dem sich beide Spieler gegenseitig vorantreiben. Köhn erklärte, dass am Ende nicht die Spieler selbst über die Aufstellung entscheiden, sondern der Trainer. Er vertraut darauf, dass Mauro Lustrinelli (50) mit einer starken Besetzung aus ihm und Rothe (22) aufgestellt ist, um die Defensive von Union Berlin optimal abzudecken.