Derry Scherhant im DFB-Kader: Vom Berliner Jugendverein zur Nationalmannschaft

Derry Scherhant spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Der SC Freiburg Offensivspieler überzeugte Jürgen Klopp und debütierte bereits gegen Serbien.

Derry Scherhant hat einen ungewöhnlichen Weg in die deutsche Nationalmannschaft beschritten. Der 24-jährige Flügelspieler des SC Freiburg wurde von Trainer Jürgen Klopp vor knapp zwei Monaten erstmals in den Kader berufen. Sein Debüt gab er am 1. Oktober beim 2:0-Heimsieg der Auswahl gegen Serbien in München.

Scherhant ohne klassisches Nachwuchsleistungszentrum

Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen verließ Derry Scherhant nie ein Nachwuchsleistungszentrum in seiner Jugendzeit. Er spielte zunächst bei mehreren niederklassigen Vereinen in Berlin, bevor er mit 18 Jahren in die Akademie von Hertha BSC wechselte. Diese Erfahrung prägt seine Haltung bis heute und dient ihm als ständige Motivation.

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Bei einer Pressekonferenz in Herzogenaurach erinnerte sich der Offensivspieler an seine frühen Jahre. Er betonte, dass er genau wisse, wie es sich anfühle, auf der anderen Seite der Auswahlentscheidung zu stehen. Das Gefühl, in der Jugend nicht gespielt oder unterschätzt worden zu sein, war für ihn der Antrieb, Skeptikern zu beweisen, dass er den Erfolg dennoch erreichen kann.

Konkurrenz um Vincenzo Grifo im SC Freiburg

Heute etabliert sich Scherhant als Linksaußen beim SC Freiburg erfolgreich in der Bundesliga. Er konnte sich dabei Klub-Ikone Vincenzo Grifo, der 33 Jahre alt ist, aus der Startelf verdrängen. Seine Leistungen auf nationaler Ebene wurden durch Auftritte in der Europa League unterstrichen, wo er international von sich reden machte.

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Sein Durchbruch führte dazu, dass er auch bei den aktuellen Nations-League-Spielen im Kader steht. Die Spiele gegen Serbien am Freitag und gegen die Niederlande am Montag stehen bevor. Scherhant zeigt sich dankbar für die Einladung und das Vertrauen des Trainers, das er in jedem Spiel mit mehr als hundert Prozent Einsatz vergelten will.

Mannschaftskollege Philipp Treu im Fokus

Auch der Freiburger Mannschaftskollege Philipp Treu, 25 Jahre alt, findet sich aktuell im DFB-Aufgebot wieder. Der Rechtsverteidiger feierte seine Premiere für die Nationalmannschaft Ende September in Amsterdam bei einem 1:1-Unentschieden gegen die Niederlande. Beide Spieler betonen ihre Demut und den harten Konkurrenzkampf innerhalb der Auswahl.

Treu erklärte gegenüber Medien, dass sie das Thema mit viel Bescheidenheit angehen. Der gegenseitige Push zwischen den Spielern profitiere allen Beteiligten. Sie sehen den Wettbewerb als Chance, sich weiterzuentwickeln und ihr Bestes für die Nationalmannschaft zu geben. Dies gilt sowohl im Training als auch in den offiziellen Partien.

Ausblick auf die Nations League Partien

Es ist gut möglich, dass sowohl Derry Scherhant als auch Philipp Treu am Freitag in Serbien in der Startelf stehen werden. Die beiden Überraschungsspielern von Jürgen Klopp haben sich in den letzten Wochen stabilisiert und zeigen konstant hohe Leistungsniveaus. Ihre Entwicklung vom regionalen Fußball zur deutschen Spitze wird nun im internationalen Vergleich getestet.

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Die Kombination aus individueller Motivation und teaminterner Förderung scheint aufzugehen. Während Scherhant seine Vergangenheit als Motivationsfaktor nutzt, setzt Treu auf kollegiale Unterstützung. Beide Wege führen zum gleichen Ziel: der besten Darstellung auf der internationalen Bühne der UEFA Nations League.