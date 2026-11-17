Derry Scherhant erzielte sein erstes Tor für die deutsche Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Der 24-jährige Offensivspieler feierte in Berlin den 5:0-Sieg.

Derry Scherhant erzielte am Montagabend in Berlin sein erstes Tor im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Bei einem klaren 5:0-Sieg gegen die Niederlande im Olympiastadion trug der 24-jährige Offensivspieler maßgeblich zum Erfolg bei. Sein Treffer vom linken Flügel ins rechte Eck markierte einen historischen Moment in seiner sportlichen Laufbahn.

Scherhants emotionales Länderspieltor in Berlin

Der gebürtige Berliner feierte das 1:0 mit besonderer Geste und deutete auf den Rasen, um zu zeigen, dass dies sein Platz ist. Für Scherhant war dies ein besonderer Abend, da er seine ersten Schritte im Fußball beim SC Charlottenburg machte, nur drei Kilometer vom Austragungsort entfernt. Er bezeichnete das Tor als unfassbar, da es in seiner Heimatstadt fiel. Nach dem Spiel erklärte er, dass es krass sei, die gesamte Reise bis in die Nationalmannschaft zurückzublicken. Vor einigen Jahren sei ihm gesagt worden, dass er den Sprung in den Profifußball niemals schaffen werde.

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Kritik und Zweifel in Scherhants früher Karriere

Scherhant musste in seiner jungen Karriere zahlreiche Hürden überwinden und erhielt viel negative Kritik. Kaum jemand hatte an seine Professionelle Zukunft geglaubt, wie er nach dem Abpfiff berichtete. Selbst als Profi wurde er von einigen Kreisen als talentlimitiert angesehen, wobei das Maximum eine Karriere in der Regionalliga war. Er spürte eine große Genugtuung, diesen Leuten bewiesen zu haben, dass sie sich geirrt hatten. In seiner Jugend versuchten viele, ihn runterzumachen, was ihn jedoch nicht davon abhielt, an sich zu arbeiten. Ein kleiner Prozentsatz hatte zwar Hoffnung geschöpft, setzte aber harte Arbeit voraus.

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Taktische Anpassung unter Jürgen Klopp

Seit dem Sommer des vergangenen Jahres hat sich Scherhants Entwicklung stark beschleunigt. Seine spielerischen und taktischen Fähigkeiten haben ihn zu einem perfekten Fit für die Spielweise von Jürgen Klopp gemacht. Diese Strategie basiert auf hohem Pressing, großer Intensität und vielen Eins-gegen-Eins-Situationen an den Flügeln. In Freiburg werden diese Anforderungen tagtäglich trainiert und gefordert. Im Gegensatz dazu war er unter Pal Dardai bei Hertha BSC lange Zeit kein Liebling der Mannschaft. Klopp betonte nach dem Spiel die positive Geschichte um Scherhant und erwähnte, dass dieser eine große Gruppe von Freunden und Familie mitgebracht habe, die möglicherweise aus etwa 50 Tickets bestand.

Familienunterstützung und runder Kreis

Einer der wichtigsten Unterstützer in Scherhants Leben ist sein Großvater, der ebenfalls im Stadion anwesend war. Scherhant wurde emotional, als er über seinen Großvater sprach und beschrieb, wie stolz dieser auf ihn sei. Der Großvater hat ihn in seiner Jugend überall in Berlin hingefahren und ihn in allen Phasen seines Aufstiegs unterstützt. Dieser Weg aus Berlin-Wedding in die Bundesliga und ins Nationalteam ist somit abgeschlossen. Ein junger Mann, der oft übersehen wurde und dem kaum jemand Erfolg zugetraut hatte, krönt seine Leistung mit dem ersten Länderspieltor in seiner Heimatstadt.