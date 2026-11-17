Derry Scherhant erzielte das siegentscheidende Tor beim 5:0-Sieg gegen die Hertha BSC und feierte mit der DFB-Nationalmannschaft seinen Geburtstag. Der 24-Jährige spricht von einer surreal verlaufenen Nacht.

Der 24-jährige Berliner Derry Scherhant hat nach seinem unvergesslichen Heimspiel im Olympiastadion in Berlin noch Pläne für die Nacht. Der Stürmer der DFB-Nationalmannschaft hatte den furiosen 5:0-Sieg gegen den Erzrivalen Hertha BSC mit einem Gewaltschuss in den Winkel eingeleitet. Dieser Treffer markierte den höchsten Sieg der Auswahlmannschaft gegen die Hertha seit 67 Jahren. Nach dem Spiel wurde der Jubel des Spielers von Bundestrainer Thomas Tuchel und der gesamten Mannschaft geteilt. Scherhant nutzte die besondere Atmosphäre, um einen wichtigen persönlichen Meilenstein zu feiern.

Scherhant feiert Geburtstag mit der DFB-Nationalmannschaft

Derry Scherhant erklärte direkt nach dem Spiel, dass er noch einen Geburtstag nachzuholen hat, den er ursprünglich im Kreise der Nationalmannschaft feiern wollte. Diese Verzögerung war für ihn jedoch kein Problem, da die Umstände besonders außergewöhnlich waren. Er bedankte sich explizit bei seiner Familie und Freunden, die ausgelassen mit ihm gefeiert hatten. Der Stürmer gab an, dass für die Nacht noch eine umfangreiche Planung vorliege, um den besonderen Anlass im Anschluss an den historischen Sieg entsprechend zu würdigen. Die Freude über den Triumph und das persönliche Highlight verschmolzen zu einer unvergesslichen Nacht in der Hauptstadt.

Also read Warum DFB-Angreifer Derry Scherhant ein einzigartiger Nationalspieler ist

Historischer Treffer von Scherhant gegen die Hertha BSC

Der entscheidende Moment des Spiels wurde durch einen präzisen Schuss von Derry Scherhant in den Winkel herbeigeführt. Dies war der Beginn des höchsten Sieges der DFB-Auswahl gegen den Berliner Traditionsverein in den letzten 67 Jahren. Das Spiel selbst endete mit einem klaren Ergebnis von 5:0 zugunsten der Nationalmannschaft. Thomas Tuchel zeigte sich nach dem Spiel beeindruckt von der Leistung seines Angreifers. Der Bundestrainer betonte die besondere Bedeutung des Tores für den weiteren Spielverlauf und die moralische Unterstützung für das gesamte Team. Der Torjäger schlug damit einen Stein, der lange Zeit als schwer überwindbar galt.

Scherhant spricht über Karriereweg und Klopps Einfluss

Der gebürtige Berliner erklärte, dass es sich bei dieser Karriereentwicklung für ihn persönlich wie eine Scharade anfühlt. Viele Experten und Beobachter hatten ihm in der Vergangenheit keine solche Zukunft zugetraut. Scherhant berichtete, dass man ihm oft nur den Verbleib in der Regionalliga prophezeit habe. Dennoch sei er dankbar für das Genugtuungsgefühl, den Kritikern beweisen zu können, dass er sich durchsetzt. Wenn er in der Vergangenheit gefragt worden wäre, ob er Profi werde, hätten 99 Prozent dies als unmöglich angesehen. Nur ein kleiner Prozentsatz habe an ihn geglaubt, sofern er hart an seiner Arbeit arbeite.

Advertisement

Unter dem Einfluss von Trainer Jürgen Klopp habe Scherhant gelernt, mutig aufzutreten und sich im Spiel durchzusetzen. Dafür sei er dem früheren Bundestrainer sehr dankbar, auch wenn er die neue Struktur mit Thomas Tuchel schätzt. Klopp verlange von ihm, sich nicht nur offensiv, sondern auch defensiv einzubringen. Scherhant versicherte, dass er diese Forderung ernst nimmt und versucht, sie in jedem Spiel umzusetzen. Er habe keine hohen persönlichen Ansprüche an seine eigene Rolle, sondern sei schlicht glücklich, Teil der Nationalmannschaft zu sein. Sein Ziel sei es, bei jedem Einsatz Vollgas zu geben, um sich nichts vorwerfen zu müssen.

Reaktionen auf das Tor und Scherhants persönliche Bilanz

Nach seinem vierten Länderspiel setzte sich Scherhant in der Nationalmannschaft sofort an die vorderste Schusslinie. Die Reaktion der Menschen in der Halle und in den Medien war überwältigend, was er kaum hatte vorhersehen können. Er konnte sich vor Gratulanten kaum retten und gab an, dass er sich noch nicht sicher sei, ob er sich davon erholen könne. Bei einem kurzen Blick auf sein Handy erkannte er, dass sehr viele Nachrichten eingegangen waren. Er brauche Zeit, um alle Rückmeldungen und Glückwünsche ordnungsgemäß zu beantworten, was seine momentane Überforderung durch die positive Aufmerksamkeit verdeutlichte.

Die Freude über den historischen Sieg und das persönliche Tor ging bei Scherhant mit einer tiefen emotionalen Reaktion einher. Er verglich die Szene mit der Reaktion von Fans im Stadion, die den Block um sich herum jubeln sahen. Thomas Tuchel wies darauf hin, dass der Erfolg des Teams an den individuellen Leistungen der Spieler wie Scherhant liege. Die Kombination aus historischem Kontext, persönlichem Geburtstag und dem klaren Sieg führte dazu, dass der 24-Jährige die Nacht bis in die frühen Morgenstunden mit der Mannschaft und seinen Liebsten feierte. Die DFB-Nationalmannschaft festigte damit ihre Dominanz im deutschen Fußball.