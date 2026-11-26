Der 24-jährige Flügelspieler Derry Scherhant blickt im SPORT1-Interview auf eine erfolgreiche Zeit unter Bundestrainer Jürgen Klopp zurück, reflektiert über frühe Zweifel und seine Entwicklung von Hertha BSC zum Nationalspieler.

Derry Scherhant blüht im Trikot des SC Freiburg und der deutschen Nationalmannschaft auf. Der Flügelspieler hat sich im DFB-Team von Jürgen Klopp festgespielt und spricht im SPORT 1- Interview unter anderem über seine Kritiker und die Genugtuung, die er nun verspürt.und ist einer der großen Gewinner der ersten beiden Länderspielphasen unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp.

Vergoldet wurde sein DFB-Start-Interview vor dem Conference-League-Duell mit Twente Enschede heute Abend blickt der 24-Jährige auf den emotionalen Abend und ein persönliches Gespräch mit Klopp zurück. Darüber hinaus geht er auf die Zweifler während seiner Jugendzeit ein, spricht über seinen Wechsel von seinem Jugendklub Hertha BSC nach Freiburg und äußert sich zum engen Kampf an der Bundesligaspitze. Herr Scherhant, hinter Ihnen liegen aufregende Wochen.

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Jetzt mal ganz ehrlich: Wenn Ihnen im Sommer jemand gesagt hätte, wie dieses zweite Halbjahr 2026 verlaufen würde, was hätten Sie ihm geantwortet? Tja, ich hätte gesagt: „Nehme ich sehr gerne so hin. Unglaublich!