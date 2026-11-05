DeSantis kritisiert GOP nach Midterms: Kometeneinschlag vs. Kandidatenrennen 2028

Floridas Gouverneur Ron DeSantis warnt vor einem Aussterbeereignis der Republikaner nach den Midterms. Mit harter Kritik an Trumps Strategie beginnt der Kampf um 2028.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat nach den verheerenden Midterms eine massive Selbstkritik an der Republikanischen Partei geübt. Mit drastischen Vergleichen warnte er vor einer existenziellen Bedrohung der eigenen politischen Basis und löste damit eine intensive Debatte über die zukünftige Ausrichtung der GOP aus.

DeSantis warnt vor politischem Aussterben

Der 48-jährige Gouverneur nutzte die Nachbereitung der Wahlniederlage, um die Schwäche der Republikaner offen anzuprangern. Auf dem Southwest Florida International Airport in Fort Myers hatte er zuvor US-Präsident Donald Trump empfangen, doch die Stimmung war alles andere als euphorisch. DeSantis verglich den demokratischen Sieg bei den Kongresswahlen mit einem Kometeneinschlag. In einer schockierenden Einschätzung bezeichnete er die Situation für die Republikaner als beinahe gleichbedeutend mit einem Aussterbeereignis. Er betonte, dass die Partei von dieser katastrophalen Abfuhr der Wähler noch jahrelang leiden werde. Dies stellt die schlimmste Niederlage der Partei seit hundert Jahren dar.

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Nachfolger und der neue Anker Florida

Parallel zu dieser düsteren Prognose zeichnete sich ab, wer die nächste Führungsetage stellen wird. Der republikanische Kongressabgeordnete Byron Donalds feierte seinen Wahlsieg als künftigen Gouverneur von Florida. Für DeSantis bedeutet dies nicht nur einen persönlichen Machtwechsel, sondern ein strategisches Signal. Er argumentierte, dass unter den zehn bevölkerungsreichsten Bundesstaaten nur noch Florida vollständig von den Republikanern regiert werde. Somit sei Florida der neue Anker der GOP geworden, während andere Bundesstaaten wie Texas an Bedeutung verloren haben. DeSantis sieht sich selbst im Rennen um die Nachfolge von Donald Trump, obwohl er im Vorwahlkampf 2024 noch als Rivale galt.

Kritik an der Strategie gegenüber Wählern

DeSantis ging in seiner Abrechnung mit der bisherigen Wahlkampfstrategie der Partei kein Blatt vor den Mund. Ein zentraler Punkt seiner Kritik war die Leugnung wirtschaftlicher Realitäten. Er polterte, dass es unmöglich sei, den Menschen einzureden, Benzin sei durch den Iran-Krieg nicht teurer geworden, ohne bei anderen Themen ebenfalls keinen Glauben mehr zu ernten. Zudem habe sich die Partei in sinnlosen Kulturkämpfen verirrt. Statt mit den Wählern über existenzielle Themen wie die Lebenshaltungskosten, den Bau von KI-Rechenzentren oder allgemeine wirtschaftliche Sorgen zu diskutieren, habe man die eigentlichen Probleme der Bevölkerung ignoriert.

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Das Ringen um die Präsidentschaft 2028

DeSantis Kommentare markieren den offiziellen Beginn des Wettbewerbs um die Nachfolge von Donald Trump im Jahr 2028. Auch andere potenzielle Kandidaten haben ihre Positionen bereits deutlich gemacht. Der 42-jährige Vizepräsident JD Vance brachte sich mit überraschend frontaler Kritik am Iran-Krieg in Stellung. Vance identifizierte den Krieg eindeutig als den Grund für die aktuelle Wahlniederlage. Dies verdeutlicht die tiefe Spaltung innerhalb der Partei darüber, welche außenpolitischen und innenpolitischen Themen in Zukunft dominieren sollen.

Schweigen von Marco Rubio

Neben diesen lauten Stimmen gibt es auch Bereiche des Schweigens, die ebenfalls Aufschluss über die parteiinternen Dynamiken geben. Der 55-jährige Außenminister Marco Rubio gilt ebenfalls als möglicher Anwärter für das Amt des Präsidenten im Jahr 2028. Bisher hält er sich jedoch öffentlich zurück und kommentiert das Wahldebakel nicht. Dieses Schweigen steht im Kontrast zu den scharfen Worten von DeSantis und Vance. Es bleibt abzuwarten, wie Rubio seine Strategie für den nächsten Wahlkampf aufbauen wird, während die Republikaner versuchen, den Einfluss auf ihre bisherige Basis zu festigen.