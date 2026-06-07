Deschamps äußert sich zu Olise-Zukunft beim FC Bayern

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps spricht über Michael Olises Zukunft beim FC Bayern München, die Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid und lobt die Entwicklung des 24-Jährigen.

Die Zukunft von Michael Olise beim FC Bayern München ist derzeit eines der meistdiskutierten Themen im deutschen Fußball. Der 24-jährige Offensivspieler, der im Sommer 2024 von Crystal Palace an die Säbener Straße wechselte, hat sich schnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft von Vincent Kompany entwickelt.

Mit seiner technischen Brillanz, seiner Spielintelligenz und seiner Torgefahr hat er die Erwartungen übertroffen und sich in die Stammelf gespielt. Doch genau diese außergewöhnlichen Leistungen haben die Aufmerksamkeit anderer europäischer Top-Klubs auf sich gezogen, insbesondere von Real Madrid. Die Königlichen sollen bereit sein, eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro zu zahlen, um den Franzosen nach Spanien zu locken. Die Bayern-Bosse um Präsident Herbert Hainer und Sportvorstand Max Eberl haben jedoch klargestellt, dass Olise trotz der astronomischen Offerte nicht verkauft wird.

Sein Vertrag läuft noch bis 2029, und der Rekordmeister sieht in ihm einen langfristigen Eckpfeiler für die Mannschaft. Die Gerüchte um einen möglichen Abgang wurden in den letzten Wochen immer lauter, vor allem nachdem Real Madrids Interesse öffentlich wurde. Nun hat sich Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps in einem exklusiven Interview mit der spanischen Sportzeitung Marca zu den Spekulationen geäußert. Der 57-Jährige, der Olise aus der Nationalmannschaft bestens kennt, zeigte sich gelassen und betonte, dass die Entscheidung allein beim Spieler liege.

Er wird sehr gut wissen, ob er beim FC Bayern München bleibt oder ob er einen Tapetenwechsel braucht. Es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung, sagte Deschamps. Der Trainer lobte die Entwicklung seines Schützlings und unterstrich, dass das Interesse anderer Vereine nach einer so starken Saison nicht überraschend sei. Wenn ich mich in Kompanys oder in die Lage des Bayern-Präsidenten versetze, wäre es natürlich etwas sehr, sehr Gutes, ihn im Team zu haben und ihn beim FC Bayern zu halten.

Ich kann mir vorstellen, dass er auch Angebote von anderen Vereinen erhält, so Deschamps. Er fügte hinzu: Es beunruhigt mich nicht, dass das, was er beim FC Bayern oder in der französischen Nationalmannschaft leistet, auch bei anderen Vereinen möglich wäre. Aber wenn ich das sage, nützt es dem FC Bayern nichts. Diese Aussagen zeigen, dass Deschamps keine Einmischung von außen befürwortet, sondern dem Spieler vertraut, die richtige Wahl für seine Karriere zu treffen.

Olise, der in dieser Saison in 28 Pflichtspielen 12 Tore und 8 Vorlagen erzielte, hat sich in München nicht nur sportlich, sondern auch persönlich weiterentwickelt. Deschamps beschrieb ihn als einen eher zurückhaltenden und schüchternen Menschen, der aber auf dem Platz aufblüht. Er blickt auf eine hervorragende Saison zurück, was seine Effizienz, seinen Charakter und seine Persönlichkeit angeht. Er ist eher ein zurückhaltender Mensch, ein bisschen schüchtern, aber wenn er auf dem Platz steht, ist er großartig, erklärte der Nationalcoach.

Ich freue mich sehr für ihn, aber der Verdienst gebührt vor allem ihm. Heute ist er jemand, der strahlt und zu den besten Spielern der Welt gehört, aber Medienpräsenz ist nicht wirklich sein Ding, wie man so sagt. Was zählt, ist das Spielfeld; danach hat er sein Leben, aber er hat einen großartigen Aufstieg hingelegt. Olise selbst äußert sich selten zu seiner Zukunft, sondern konzentriert sich auf seine Leistungen auf dem Platz.

Die Anfänge in der Equipe Tricolore waren für ihn nicht einfach, wie Deschamps anmerkte. Ich hatte ihn schon gesehen, bevor Thierry Henry ihn für die Olympischen Spiele nominierte, wo er sehr, sehr gute Leistungen zeigte. Bei uns war es anfangs etwas schwierig, es war harte Arbeit, so Deschamps. Doch mittlerweile hat sich Olise auch in der Nationalmannschaft etabliert und ist ein wichtiger Bestandteil des Kaders für die anstehende Weltmeisterschaft 2026.

Die Münchner Verantwortlichen sind sich der Bedeutung des Spielers bewusst und planen langfristig mit ihm. Sportvorstand Max Eberl betonte bereits mehrfach, dass Olise nicht auf dem Markt sei. Man darf gespannt sein, ob die Offerten aus Madrid oder anderen Hauptstädten die Bayern umstimmen können. Für die Fans des Rekordmeisters wäre ein Verbleib des Franzosen eine hervorragende Nachricht, denn er verkörpert die nächste Generation von Stars, die den Verein in eine erfolgreiche Zukunft führen sollen.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Olise den Lockrufen aus Spanien widerstehen kann oder ob er doch den Schritt wagt. Fest steht: Mit seiner aktuellen Form ist er ein Kandidat für den Weltfußballer des Jahres und ein Spieler, der jedes Team verstärken würde





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