Der langjährige Trainer Didier Deschamps bereitet sein Abschiedsturnier vor, während das Duell Frankreich‑Senegal nach 24 Jahren Geschichte die Medienlandschaft durch exklusive MagentaTV‑Rechte prägt.

Die französische Nationalmannschaft steht im Sommer vor dem letzten großen Auftritt ihres langjährigen Trainers Didier Deschamps . Seit 2012 führt er die "Les Bleus" am Spielfeldrand und hat bereits den Gewinn der FIFA-Weltmeisterschaft 2018 sowie das Erreichen des Finales 2022 zu seiner Bilanz hinzugefügt.

In den beiden vorherigen Endrundengespielen der Weltmeisterschaft stand jeweils der Weltranglistenerste im Endspiel, wobei Frankreich einen dieser Titel durch Deschamps' Führung holen konnte. Dieses Jahr soll er das Team zum dritten Weltmeistertitel führen - ein Meilenstein, der nicht nur die Geschichte Frankreichs, sondern auch das Ende einer Ära für den Trainer markieren würde.

Die Kaderwahl ist dabei besonders aufmerksam beobachtet worden, da Deschamps in seiner Abschiedssaison ein starkes und ausgewogenes Aufgebot präsentieren möchte, das die hohen Erwartungen der Fans und der Fachwelt erfüllen kann. Ein interessanter Aspekt der anstehenden Weltmeisterschaft 2026 ist das erneute Aufeinandertreffen von Frankreich und dem senegalischen Nationalteam. Das letzte Mal trafen die beiden Nationen bei einer WM aufeinander, war es im Jahr 2002, als Senegal die Favoriten überraschend mit einem 1:0 besiegte und damit als Gruppenzweiter in die K.o.

-Runde einzog, während Frankreich als Titelverteidiger als Letzter seiner Gruppe ausschied. Bei der letzten Partie im Turnier 2022 erreichte Frankreich lediglich das Achtelfinale, wo es mit einer klaren 0:3-Niederlage gegen einen starken Gegner ausschied. Die historische Rivalität und die unterschiedlichen Resultate aus der Vergangenheit verleihen dem bevorstehenden Duell im Sommer eine besondere Spannung, da beide Seiten ihre Fortschritte und strategischen Entwicklungen präsentieren wollen. Die Übertragungsrechte für die gesamte WM 2026 liegen exklusiv bei MagentaTV, das die Live-Übertragung aller Spiele sichert.

Zusätzlich werden ausgewählte Partien im Free-TV von ARD und ZDF gezeigt, jedoch nicht das Aufeinandertreffen von Frankreich und Senegal, das ausschließlich auf dem Streaming‑Dienst MagentaTV verfügbar ist. Somit können Zuschauer das Spiel nicht über den üblichen Joyn‑Livestream verfolgen, sondern müssen ein MagentaTV‑Abonnement abschließen, um das Geschehen in Echtzeit zu verfolgen. Wer jedoch kein kostenpflichtiges Angebot nutzen möchte, kann weiterhin den kostenlosen Liveticker von ran.de lesen, der aktuelle Spielstände, Torschützen und weitere Details liefert.

Diese Medienlandschaft unterstreicht die wachsende Bedeutung von Pay‑TV‑Anbietern im internationalen Sport und wirft Fragen zur Zugänglichkeit für ein breites Publikum auf





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