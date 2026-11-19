Deshaun Watson führt die Cleveland Browns zu sechs Siegen bei neun Starts. Seine aktuelle Performance und die Playoff-Chancen sind entscheidend für eine Vertragsverlängerung in Cleveland.

Deshaun Watson zeigt sich in der laufenden Saison erstmals wieder in einer Form, die an seine Zeit als Top-Spieler erinnert, und hat die Cleveland Browns mit sechs Siegen bei neun Starts an die Spitze der Division geführt. Der 31-jährige Quarterback signalisiert in Interviews klar sein Interesse an einer Zukunft im Trikot der Browns, betont jedoch, dass die endgültige Entscheidung über seine Karriere bei der Vereinsführung liegt.

Leistungssteigerung nach katastrophalen Jahren

Die Zeit von Deshaun Watson bei den Cleveland Browns war bis zum Beginn dieser Spielzeit als durchwachsen bis enttäuschend zu charakterisieren. Nachdem er 2022 im Rahmen eines umstrittenen Mega-Trades von den Houston Texans gekommen war, konnte der einstige Star-Quarterback nie wieder an seine frühere Dominanz anknüpfen. Die Gründe dafür lagen vor allem in seiner hohen Verletzungsanfälligkeit, die seine Verfügbarkeit stark einschränkte.

Also read 70.000 Kilometer zu Fuß: Christine, 59, gab ihren Alltag auf, um die Welt zu bewandern

Zwischen 2022 und 2024 gelangen Watson jeweils nur knapp 1.000 Passing Yards. Insgesamt warf er in diesem Zeitraum 19 Touchdowns bei zwölf Interceptions. Dabei war er in keiner einzigen dieser Spielzeiten der beste Passgeber seines eigenen Teams, was die Enttäuschung der Fans und des Managements unterstrich. Doch nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben.

Statistische Wende und strategische Bedeutung

In der aktuellen Saison hat Watson das Potenzial bewiesen, das Cleveland einst so teuer kaufte. Nach neun Starts steht er bei 2.118 geworfenen Yards, sieben Touchdowns und vier Interceptions. Diese Zahlen untermauern eine Bilanz von 6-3 als Starter, wobei er doppelt so viele Siege wie Niederlagen einfahren konnte.

Advertisement

Die statistische Wende ist jedoch nicht nur auf reine Wurfdaten beschränkt. Watson hat sechs spielentscheidende Drives erzielt, was mehr ist als bei jedem anderen Passgeber in der gesamten NFL. Diese Fähigkeit, Spiele in entscheidenden Momenten zu wenden, zeigt, dass der 31-Jährige nicht nur als Statistiker, sondern als spielentscheidender Leader agiert. Die Franchise hat dadurch bereits mehr Siege geholt als in den beiden vorangegangenen Spielzeiten zusammen.

Entscheidungsprozess und Rolle der Verantwortlichen

Ob Watson einen neuen Vertrag in Cleveland unterschreibt, ist aktuell noch ungewiss. Auf die direkte Frage, ob er sich eine Zukunft in der Stadt vorstellen kann, antwortete Watson in einer Presserunde am Mittwoch mit einem klaren "Ja, natürlich". Er möchte das Vermächtnis, das er gerade aufbaut, weiter ausbauen, sieht die finale Autorität jedoch bei den Entscheidungsträgern.

Laut Watson liegt die Entscheidung bei Jimmy und Dee Haslam, den Eigentümern der Browns, sowie bei General Manager Andrew Berry. "Das liegt bei meinem Agenten. Das ist also ganz allein Sache von David Mulugheta", erklärte der Quarterback weiter. Er mache sich Gedanken über seine Zukunft erst gar nicht, sondern vertraue darauf, dass sein Agent die besten Angebote aushandle und die Verhandlungen führe.

Auswirkungen auf die Playoff-Chancen und Saisonfortgang

Die aktuelle Situation der Browns wird maßgeblich davon abhängen, wie die restliche Saison verläuft. Mit einem Rekord von 7-2 belegt das Team den dritten Platz in der Division. Sollte diese Form halten, würde Cleveland als Siebter in der Conference in die Playoffs einziehen, was das erste Mal seit der Saison 2023 wäre.

Advertisement

Nach der aktuellen Bye Week empfängt das Team von Head Coach Todd Monken die Las Vegas Raiders. Im weiteren Saisonendspurt stehen unter anderem noch zwei Duell mit dem Division-Gegner aus Cincinnati an. Das Erreichen der Playoffs dürfte am Ende mitentscheidend sein, ob Watson eine weitere Chance in Cleveland erhält oder ob er sich am Ende der Saison ein neues Team suchen muss.