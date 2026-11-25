Für bessere Fotos opfert Apple offenbar sein schlankes Design.

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Einem neuen Gerücht zufolge plant Apple, die Kameramodule der kommenden Modelle iPhone Air 2 und iPhone 18 spürbar zu vergrößern. Die Information stammt aus detailliertenBesonders überraschend ist diese Anpassung beim iPhone Air 2, das als extrem dünnes und leichtes Modell positioniert ist. Während das Gehäuse mit 5,6 Millimetern außergewöhnlich schlank bleiben soll, bekommt es erstmals zwei nebeneinander angeordnete Kameras. Analysten vermuten, dass Apple hierBeim Standardmodell, dem iPhone 18, soll sich äußerlich bis auf das dickere Kameragehäuse kaum etwas ändern.

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Das iPhone Air 2 hingegen bekommt neben der verbesserten Kamera weitere Upgrades: den A20 Pro Chip, ein neues C2 Modem und eine längere Akkulaufzeit. Der Schritt zu größeren Kameramodulen ist eine Entwicklung, die die gesamte Smartphone-Branche betrifft. Größere Sensoren benötigen mehr physischen Platz, können aber deutlich mehr Licht einfangen, was besonders bei schlechten Lichtverhältnissen zu besseren Fotos führt.

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Apple scheint bereit, die Funktion über das Design zu stellen, um bei der Kameraqualität – einem der wichtigsten Kaufargumente – einen entscheidenden Sprung nach vorn zu machen. Die neuen Modelle werden zusammen mit dem iPhone 18e für Anfang 2027 erwartet.des ersten iPhone Air der größte Kompromiss des Geräts. Indem Apple dem Nachfolger nun eine deutlich bessere Dual-Kamera spendiert, wird dieser entscheidende Negativpunkt behoben.

Motorola schafft mit neuem Smartphone, woran Samsung bisher scheitert Der dickere Kamerabuckel wäre damit weniger eine Verschlimmbesserung als vielmehr der Preis für ein Feature-Upgrade, das sich viele Käufer gewünscht haben.