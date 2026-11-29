Richard David Precht verbreitet in einem Podcast falsche Behauptungen über eine atomare Drohung durch Präsident Wolodymyr Selenskyj vor der russischen Invasion 2022.

Die These, dass ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2022 mit Atomwaffen gedroht habe und dies ein Auslöser für die russische Invasion war, ist nachweislich falsch. Diese Behauptung wird zunehmend in sozialen Medien und durch prominente Persönlichkeiten wie den deutschen Publizisten Richard David Precht verbreitet, doch Fakten und Zeitangaben widerlegen diese Narrative eindeutig. Selenskyj sprach in seiner Rede am 19. Februar 2022 an keiner Stelle über den Erwerb oder die Stationierung von Nuklearwaffen in der Ukraine. Wissenschaftler und Faktenchecker einstufen diese Aussage als bekanntes Narrativ der russischen Desinformation, das darauf abzielt, den unprovozierten Angriffskrieg zu rechtfertigen.

Zeitliche Fakten zur Rede von Selenskyj

Ein zentraler Fehler in den aktuellen Darstellungen von Richard David Precht betrifft den genauen zeitlichen Abstand der Rede zur russischen Vollinvasion. Precht behauptete in dem Podcast "Zwischen den Zeilen", die Rede habe "wenige Wochen" vor dem Angriff stattgefunden. Tatsächlich fand das Ereignis nur fünf Tage vor dem 24. Februar 2022 statt. An diesem Tag marschierte Russland in die gesamte Ukraine ein, was den Beginn der Vollinvasion markierte. Dieser zeitliche Unterschied ist entscheidend, da er zeigt, dass keine plötzliche Eskalation durch eine neue Drohung kurz vor dem Angriff stattfand, sondern eine längst geplante militärische Operation.

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Zum Zeitpunkt der Rede am 19. Februar 2022 hatte Russland bereits mehr als Hunderttausend Soldaten an die ukrainische Grenze verlegt. Die militärische Bedrohung war daher nicht das Ergebnis neuer ukrainischer Atompläne, sondern das Ergebnis monatelanger Truppenkonzentration. Analysten schätzten, dass bis zu 190.000 Soldaten in den von Russland beherrschten ukrainischen Territorien und an den Grenzen stationiert waren. Allein in weniger als einem Monat vor der Invasion war diese Zahl um 90.000 Mann angestiegen. Diese Daten belegen, dass der Krieg bereits Monate vor Selenskyjs Rede faktisch unausweichlich war.

Falsche Behauptungen von Richard David Precht

Richard David Precht verbreitet in seiner Analyse falsche Informationen über den Inhalt der Rede und die geopolitische Lage. In einem viralen Ausschnitt des Podcasts, der auf YouTube mehr als 700.000 Mal abgespielt wurde, sagte Precht, Selenskyj habe mit der atomaren Aufrüstung gedroht und die USA planten die Stationierung von Atomraketen an der Grenze zu Russland. Diese Unterstellung ist grundlegend falsch. Selenskyj betonte in seiner Rede wiederholt, dass er eine friedliche Lösung mit Russland suche und zu Gesprächen bereit sei. Er erwähnte Atomwaffen oder nukleare Aufrüstung in keinem Kontext.

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Precht räumte auf Nachfrage des Faktencheckers #Faktenfuchs ein, dass er den zeitlichen Abstand der Rede falsch angegeben habe. Er behauptete jedoch weiter, dass Selenskyj seine Reden nicht selbst schreibe und mit den USA abstimme, weshalb die Atomraketen-Stationierung klar sei. Diese Spekulationen basieren auf keiner Faktenlage. Der ukrainische Präsident suchte in München explizit nach diplomatischen Wegen. Precht selbst betonte später, er wolle die russische Aggression total verurteilen, fordere aber auch eine "realistische Erklärung" für den Krieg. Dabei stützt er sich auf widerlegte Desinformationskampagnen.

Historischer Kontext der ukrainischen Atomwaffen

Um die Falschbehauptung einer erneuten Aufrüstung zu verstehen, muss man den historischen Vertrag von 1994 betrachten. Die Ukraine trat diesem Atomwaffensperrvertrag bei und verpflichtete sich vertraglich, keine Kernwaffen herzustellen oder zu erwerben. Nach dem Ende der Sowjetunion waren Teile der sowjetischen Atomwaffen auf ukrainischem Territorium verblieben. Hätte die Ukraine diese behalten, wäre sie zur drittgrößten Atommacht der Welt geworden. Unter Vermittlung der USA, Russlands und Großbritanniens stimmte Kiew der Abrüstung zu.

Seitdem gibt es keinerlei Belege dafür, dass die Ukraine Pläne zum Verlassen des Vertrags oder zum Wiederaufbau eines Atomprogramms hat. Die Internationale Atomorganisation (IAEA) bestätigt, dass solche Pläne nicht existieren. Das Narrativ einer ukrainischen Atombedrohung ist somit eine Konstruktion russischer Propaganda. Wladimir Putin nutzte genau dieses falsche Narrativ in seiner Rede vom 24. Februar 2022. Er beschuldigte "Nationalisten und Neonazis" in der Ukraine, von der Nato unterstützt zu werden, und behauptete fälschlich, diese forderten nun eigene Nuklearwaffen. Putin sagte explizit: "Das werden wir nicht zulassen."

Verbreitung von Desinformation in Deutschland

Die These, dass Selenskyj mit Atomwaffen gedroht habe, hält sich bis heute hartnäckig in der deutschen öffentlichen Debatte. Zahlreiche Kommentare auf Social-Media-Plattformen zeigen, wie leicht sich dieses falsche Narrativ verbreitet. Prominente Stimmen wie Richard David Precht tragen dazu bei, dass komplexe geopolitische Zusammenhänge auf simple, aber falsche Kausalzusammenhänge reduziert werden. Dabei wird ignoriert, dass die russischen Truppen bereits im Herbst 2021, also Monate vor der Rede in München, an den Grenzen aufmarschierten.

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Die Schätzungen zur genauen Anzahl mobilisierter Truppen gehen auseinander, aber der Trend war eindeutig. Die Situation an den Grenzen spitzte sich Monate vor dem 19. Februar 2022 zu. Verschiedene Analysten wiesen auf diese massive Vorbereitung hin. Die Behauptung, der russische Angriff sei eine Reaktion auf eine atomare Drohung Selenskyjs, ist daher historisch und militärisch unhaltbar. Es handelt sich um eine strategische Lüge, die darauf abzielt, die Verantwortung für die Aggression auf das Opfer zu verschieben und die interne sowie internationale Unterstützung für den Krieg zu legitimieren.