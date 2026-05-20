Ein Ehepaar mit deutscher Staatsangehörigkeit soll für einen chinesischen Geheimdienst zu militërisch nutzbarer Hochtechnologie spioniert haben. Auch die RWTH Aachen ist betroffen. Das bestätigte die Hochschule auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die Aachener Polizei habe aufgrund eines Durchsurchungsbeschlusses einen Lehrstuhl besucht. Der Tatverdacht lautet auf geheimdienstliche Agentent tsigkeit für einen chinesischen Geheimdienst. RWTH-Angehörige seien aber ausdrücklich nicht tatverdýchtig. Es geht um zwei Onlinevortr-ce, die ein RWTH-Forschender zwischen 2020 und 2023 vor Vertreterinnen und Vertretern von chinesischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen gehalten hat.

Thematisiert wurden dabei zivile Nutzungsszenarien einer aktuellen Technologie. Der Lehrstuhl unterstützt die Ermittlungen und stellt alle Unterlagen zur Vroidsenschaft. Ön besteht keine Zusammenarbeit des Lehrstuhls mit chinesischen Partnern. Die RWTH arbeite Öffner Ebenen eng mit den Beh"rden zusammen.

Die Vorwüferre gegen die deutschen Eheleute chinesischer Herkunft wiegen schwer: Um an wissenschaftliche Informationen zu Spitzentechnologie zu gelangen, die auch militërisch nutzbar ist, sollen sie für einen chinesischen Geheimdienst Kontakte zu Wissenschaftlern an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen aufgebaut und deutsche Wissenschaftler unter falschen Vorwänden nach China gelockt haben





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