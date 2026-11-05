Destatis-Prognose: Weniger Privathaushalte bis 2050 bei mehr Einpersonenhaushalten

Laut der Haushaltsvorausberechnung 2026 des Statistischen Bundesamtes sinkt die Gesamtzahl der deutschen Privathaushalte bis 2050. Einpersonenhaushalte nehmen jedoch deutlich zu.

Die Anzahl der privaten Haushalte in Deutschland wird laut der aktuellen Vorausberechnung 2026 des Statistischen Bundesamtes ( Destatis) mittelfristig rückläufig sein. Bis zum Jahr 2050 könnte die Gesamtzahl der Haushalte bei moderaten oder alternden Bevölkerungsstrukturen um bis zu fünf Prozent sinken. Dies markiert das erste Mal seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990, dass die zuvor durchgehend steigende Tendenz umkehrt. Nur unter der spezifischen Annahme einer relativ jungen Bevölkerung mit hohen Geburtenraten bleibt die Zahl stabil oder steigt leicht an.

Demografische Szenarien bestimmen Haushaltszahlen

Die Prognose des Statistischen Bundesamtes basiert auf drei verschiedenen Annahmen zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung, die erstmals in dieser Auswertung detailliert verglichen wurden. Bei der mittleren Variante gehen die Fachleute von moderaten Veränderungen bei Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Wanderung aus. Die Variante der relativ alten Bevölkerung unterstellt eine niedrige Geburtenrate, eine stark steigende Lebenserwartung und einen geringen Wanderungssaldo.

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In diesem Szenario schrumpft die Zahl der Privathaushalte von 41,8 Millionen im Jahr 2024 um zwei bis fünf Prozent auf Werte zwischen 39,7 und 40,9 Millionen im Jahr 2050. Gegenüber liegt die Variante der jungen Bevölkerung, die von deutlich steigenden Geburtenzahlen und hoher Nettozuwanderung ausgeht. Nur in diesem Fall bleibt die Zahl der Haushalte oberhalb des Niveaus von 2024 (+1 %). Alle Berechnungen stützen sich auf die demografischen Strukturen, die bereits heute angelegt sind.

Anstieg der Einpersonenhaushalte trotz Rückgang

Ein zentraler Befund der Studie ist der stetige Anstieg von Einpersonenhaushalten, die bereits heute die größte Haushaltsgruppe darstellen. Die Zahl dieser Ein-Wohn-Formationen steigt von 17,9 Millionen im Jahr 2024 auf zwischen 18,5 Millionen bei alternder Bevölkerung bis zu 19,2 Millionen bei junger Bevölkerung im Jahr 2050. Demnach wird dann jede vierte Person in einem Privathaushalt alleine wohnen, verglichen mit 21 % im Jahr 2024. Dieser Trend wird sich insbesondere in den Altersgruppen ab 60 Jahren verstärken.

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Besonders stark steigen die Zahlen bei den 60- bis unter 70-Jährigen sowie bei den Hochaltrigen ab 80 Jahren. Bei jüngeren Erwachsenen zwischen 20 und unter 40 Jahren hingegen gehen die Experten von einem Rückgang aus. Hauptursachen hierfür sind der allgemeine Bevölkerungsrückgang in dieser Kohorte sowie tendenziell späteres Familiengründungsverhalten. Für die Altersgruppe der 40- bis unter 60-Jährigen hängen die Entwicklungen stark von der gewählten Berechnungsvariante ab.

Rückgang größerer Haushalte und regionale Unterschiede

Gleichzeitig nehmen Haushalte mit mehreren Bewohnern in allen drei Szenarien ab. Die Zahl der Zweipersonenhaushalte, die im Jahr 2024 bei rund 13,6 Millionen lag, wird bis 2050 sinken. Ebenso verringern sich die 4,8 Millionen Dreipersonenhaushalte und die 3,9 Millionen Vierpersonenhaushalte. Lediglich Haushalte mit fünf und mehr Personen, die aktuell 1,6 Millionen betragen, könnten unter der Annahme einer jungen Bevölkerung um drei Prozent wachsen.

Regionale Disparitäten zeigen sich vor allem beim Vergleich der Bundeslandgruppen. Während sich die Entwicklung in westdeutschen Flächenländern und Stadtstaaten je nach Szenario unterscheidet, fällt die Zahl der Privathaushalte in ostdeutschen Flächenländern in allen Varianten. Am stärksten wäre der Rückgang bei alternder Bevölkerung mit einer Abnahme von zwölf Prozent im Jahr 2050 gegenüber dem Startjahr 2024. Dies resultiert aus dem aktuellen Altersaufbau und der künftigen Entwicklung in diesen Regionen.

Die Definition des Statistischen Bundesamtes umfasst jede zusammenwohnende und wirtschaftliche Einheit bildende Personengemeinschaft sowie allein lebende Personen. Gemeinschaftsunterkünfte zählen nicht als Haushalte, können aber Privathaushalte beherbergen. Mehrfachwohnsitze werden an jedem Ort separat gezählt, da dort Infrastruktur in Anspruch genommen wird. Diese methodische Klarheit bildet die Basis für die genannten Prozentangaben und absolute Zahlen.