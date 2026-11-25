Konstantin Kokorich bestätigt die Zerstörung der Krim-Brücke mit seiner Destinus-Technologie und äußert seine Unterstützung für die Ukraine.

Der russische Unternehmer und Mitbegründer von Destinus, Konstantin Kokorich, hat öffentlich seine Zufriedenheit über die erfolgreiche Zerstörung der strategisch wichtigen Krim-Brücke geäußert. Er bestätigte gegenüber dem Wall Street Journal, dass seine Technologie die obere Tragkonstruktion sowie weitere Brückenträger an zwei aufeinanderfolgenden Tagen getroffen habe. Kokorich betonte stolz, dass er die ukrainischen Streitkräfte in ihrem Kampf unterstützen könne und dem Sieg Kyjiws die largeste Unterstützung zukommen lasse.

Zerstörung der Krim-Brücke durch Destinus-Technologie

Die bei dem Angriff eingesetzte Technologie wird als kostengünstige Lösung für Hyperschallantriebe beschrieben, die hinter dem Erfolg der ukrainischen Luftschläge steht. Konstantin Kokorich erklärte der Tageszeitung, dass er den Ukrainern bereits zuvor erklärt habe, er wünsche sich ihren Sieg und dieser Wunsch bleibe unverändert bestehen. Der Einsatz dieser Lenkflugkörper ermöglichte es, ein Verbindungsstück zwischen der Krim und dem russischen Festland zum Einsturz zu bringen.

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Hintergrund zur Person und Firmengründung

Der in der Region Tschita in Sibirien geborene Kokorich hat ukrainische Wurzeln väterlicherseits, sieht sich selbst jedoch als Russe, da dies seine Kultur, Literatur und Musik prägen würde. Er verließ sein Heimatland im Jahr 2012 aus Opposition gegen den Kremlchef und gab seine russische Staatsbürgerschaft etwa ein Dekade später auf, kurz nachdem Russland 2022 in die Ukraine einmarschiert war. Ursprünglich arbeitete er als studierter Physiker an der Entwicklung kostengünstiger Hyperschallantriebstechnologien.

Bislang unbekannte Drohungen gegen den Unternehmer

Trotz seiner offenen Unterstützung für die Ukraine erhält Kokorich weiterhin massive Kritik und Morddrohungen von seinen Landsleuten. Kommentatoren wie Max Vektor stufen sein Verhalten als Verrat an Russland ein und forderten indirekt Vergeltungsmaßnahmen unter Anspielung auf das Attentat auf Leo Trotzki im Jahr 1940 in Mexiko. Kokorich selbst gab an, dass er die genaue Anzahl der erhaltenen Drohungen nicht mehr zählen könne und auch an allgemeiner Kritik nicht fehlt.

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Wirtschaftliche Dimension und Kosten der Waffen

Die finanziellen Aspekte des Einsatzes der Destinus-Waffen werden von verschiedenen Quellen unterschiedlich eingeschätzt, deuten jedoch auf hohe Investitionen hin. Während einige Medienberichten und Militäranalyseportalen zufolge von einem Stückpreis von mehreren hunderttausend bis zu zwei Millionen Euro ausgehen, wird der Einsatz von Marschflugkörpern für Kiew insgesamt mit enormen Kosten verbunden sein. Diese wirtschaftliche Belastung steht im Kontrast zur strategischen Bedeutung der zerstörten Infrastruktur.

Geopolitische Auswirkungen und aktuelle Lage

Die Zerstörung der Krim-Brücke markiert einen signifikanten Einschnitt in der Logistikversorgung Russlands und hat weitreichende Folgen für die Kriegsführung. Kokorichs öffentliche Stellungnahme unterstreicht die internationale Dimension des Konflikts, da ein russischer Staatsbürger mit Wurzeln in der Ukraine direkt an der Schwächung kritischer russischer Infrastruktur beteiligt ist. Die weiteren Entwicklungen in der Region und die Reaktion der russischen Regierung auf diese Angriffe bleiben ein zentrales Thema der aktuellen Berichterstattung.