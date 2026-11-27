(+) DESY öffnet sich für Militärforschung
Das Hamburger Forschungszentrum ändert seinen Kurs. Wissenschaftler warnen vor den Folgen der neuen Richtlinie.
Ein Mitarbeiter geht im Tunnel neben dem Teilchenbeschleuniger Hera des Deutschen Elektronen-Synchrotron in Hamburg entlang . Jahrzehntelang hatte sich das Hamburger Forschungszentrum zivilen und friedlichen Zwecken verschrieben.
Jetzt sind sogar Forschungsaufträge für Streitkräfte möglich. Wissenschaftler schlagen Alarm. Vor zwei Jahren sorgten die Pläne für erhebliche Unruhe unter den Mitarbeitern. Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Das Deutsche Elektronen-Synchrotron in Bahrenfeld öffnet sich für gezielte Militärforschung.
Eine entsprechende Richtlinie, die der MOPO vorliegt, hat das Direktorium im September verabschiedet. Damit sind Forschungsaufträge für das Bundesverteidigungsministerium und Streitkräfte möglich. Wissenschaftler sehen darin eine Abkehr von den bisherigen Grundsätzen des renommierten Forschungszentrums.
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