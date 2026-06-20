Deterra Royalties: Ein Unternehmen ohne eigene Minen

Deterra Royalties verdient an BHPs Eisenerzgeschäft ohne eigene Minen zu betreiben. Die Dividende ist hoch, voll frankiert - aber vom Eisenerzpreis abhängig.

Deterra Royalties verdient an BHP s Eisenerz geschäft ohne eigene Minen zu betreiben. Die Dividende ist hoch, voll frankiert - aber vom Eisenerz preis abhängig. Das Unternehmen hält Royalties an Rohstoffprojekten und verdient durch die Erlöse von BHP s Eisenerz projekt Mining Area C in der Pilbara-Region in Westaustralien .

Die laufende Royalty beträgt 1,232 Prozent des Verkaufs-Umsatzes aus dem betreffenden Gebiet. Der Eisenerzpreis und die Absatzmengen bestimmen den Umsatz von Deterra. Ein Falle des Eisenerzpreises kann die Royalty-Einnahmen senken, aber steigende Produktionsmengen können das abfedern. Die OECD erwartet, dass die globale Stahlnachfrage 2026 leicht wächst, aber die Erholung bleibt schwach.

Deterra hat die Ausschüttungspolitik geändert und zahlt nun 75 Prozent des Nettogewinns aus. Das Unternehmen ist noch nicht vollständig diversifiziert und der Eisenerzmarkt bleibt anspruchsvoll. Die Royalty-Unternehmen haben oft sehr hohe Margen, weil sie nicht die vollen operativen Risiken eines Minenbetreibers tragen. Deterra muss keine riesigen Bergbaugeräte finanzieren, keine Minenarbeiter beschäftigen und keine milliardenschweren Erweiterungen stemmen.

Trotzdem fließt Geld, wenn das zugrunde liegende Projekt produziert und verkauft. Deterra hat ein breiteres Portfolio aus Royalty- und royaltyähnlichen Vermögenswerten in mehreren Ländern und Rohstoffen. Der Gewinnmotor bleibt aber klar Mining Area C. Die Zwischendividende stieg im 1. Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2026 auf 12,4 australische Cent je Aktie.

Auch diese Ausschüttung war vollständig frankiert und entsprach erneut 75 Prozent des Nettogewinns. Damit ergibt sich auf Basis der vergangenen 12 Monate eine gleitende Dividende von 25,4 australischen Cent je Aktie. Bei einem Kurs von rund 4,43 australischen Dollar entspricht das einer Rendite von etwa 5,7 Prozent. Das ist für ein Unternehmen mit sehr schlanker Kostenstruktur und hoher Marge attraktiv.

Der wichtigste Vermögenswert von Deterra ist die Royalty auf BHPs Mining Area C in der Pilbara-Region in Westaustralien. BHP betreibt dort eines der wichtigsten Eisenerzprojekte der Welt. Deterra erhält daraus eine laufende Royalty von 1,232 Prozent des Verkaufs-Umsatzes aus dem betreffenden Gebiet. Das klingt klein, ist aber enorm wertvoll.

Denn Deterra bekommt einen Anteil am Umsatz, nicht erst am Gewinn. Steigen Eisenerzpreis oder Verkaufsmenge, steigen die Einnahmen. Gleichzeitig trägt Deterra nicht die direkten Kosten des Minenbetriebs. Genau das erklärt die außergewöhnlich hohen Margen.

Im 1. Halbjahr 2026 lag die bereinigte EBITDA-Marge bei 93 Prozent. Das zeigt, wie effizient das Modell funktioniert. Ein klassischer Minenbetreiber muss, Personal, Wartung, Ausrüstung und Investitionen stemmen.

Deterra verwaltet im Kern Rechte. Inzwischen besitzt Deterra zwar ein breiteres Portfolio aus Royalty- und royaltyähnlichen Vermögenswerten in mehreren Ländern und Rohstoffen. Der Gewinnmotor bleibt aber klar Mining Area C





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