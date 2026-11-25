68 Fässer Bleiazid: Die US-Armee will einen jahrzehntealten Bestand in Iowa kontrolliert detonieren lassen.

Eine Rauchwolke ist nach der Detonation zu sehen. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen In einem US-Armeemunitionswerk im Bundesstaat Iowa sollte am Mittwoch ein jahrzehntealter Bestand hochsensibler Sprengstoffe kontrolliert gesprengt werden.

Wie berichtet, lagerten in 68 maroden Kunststofffässern knapp fünf Tonnen instabiles Bleiazid. Die Sprengung sollte um 9 Uhr Ortszeit beginnen.den Schritt mit dem gefährlichen Zustand des Materials. Bei einer Sicherheitskontrolle sei eine starke Kristallisation festgestellt worden, hieß es in einer Mitteilung. Dadurch sei das Bleiazid extrem empfindlich gegenüber Reibung, Erschütterungen und Hitze geworden.

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Laut Armee seien eine chemische Neutralisierung oder ein Abtransport sehr gefährlich. Sprengstoff seit 2009 in Iowa gelagert Wie Reuters berichtet, hatte die Armee den Bleiazidbestand 2009 aus verschiedenen Militärstandorten in die Iowa Army Ammunition Plant in Middletown gebracht. Das Material sei bereits zuvor weitgehend überholt gewesen. Bleiazid wird laut dem Bericht als Sprengstoff unter anderem in militärischen Sprengkörpern eingesetzt.

Die Sorge gilt vor allem einer möglichen Staubwolke, die sich nach der Sprengung über Wohngebiete, Felder und Viehweiden ausbreiten könnte. Nach Angaben von Reuters zeigen Prognosen der Armee, dass sich Bleistaub bis zu 40 Meilen südwestlich des Sprengplatzes ablagern könnte. Schwebende Partikel könnten innerhalb von acht Stunden nahezu 100 Meilen zurücklegen. Die Armee setzte nach eigenen Angaben umfangreiche Schutzmaßnahmen ein.

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Dazu gehörten Erdwälle, mit Wasser gefüllte Barrieren, Sprühnebel und spezielle Schäume und Gele, die Staub binden sollen. Reuters zufolge wurden außerdem vor der Sprengung zahlreiche Boden-, Luft- und Wasserproben genommen, um sie später mit den Messwerten nach der Detonation zu vergleichen. Die US-Katastrophenschutzbehörde FEMA empfahl Bewohnern in der unmittelbaren Umgebung, ihre Häuser zu verlassen. Menschen in einem größeren Umkreis sollten sich in geschlossenen Räumen aufhalten und Fenster und Türen schließen.

Nach einem Warnhinweis der Behörden, den die New York Times und die AP veröffentlichten, sollten Bewohner kurz vor der geplanten Sprengung nicht mehr evakuieren, sondern sofort Schutz in Innenräumen suchen. Der Termin für die Sprengung war laut AP zuvor mehrfach verschoben worden. Die evakuierten Bewohner sollen telefonisch benachrichtigt werden, sobald es sicher ist, in ihre Häuser zurückzukehren. Die US-Armee will dem Bericht zufolge zudem ihre Lagerstätten überprüfen, um eine ähnliche Situation künftig zu verhindern.

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