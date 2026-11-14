Detroit Lions: Amon-Ra St. Brown und Coach David Campbell vor Germany-Match in München

Die Detroit Lions treten zum ersten Mal in Deutschland an. Coach David Campbell und Star-Spieler Amon-Ra St. Brown sehen sich als 'Germany's Team' und freuen sich auf das NFL International Game 2026.

Die Detroit Lions bereiten sich intensiv auf ihr erstes Spiel in Deutschland vor und fühlen sich bereits als das Team des Landes. Head Coach David Campbell und Wide Receiver Amon-Ra St. Brown strahlen eine besondere Verbundenheit zur bayerischen Landeshauptstadt München aus, wo das NFL International Game 2026 stattfindet. Der Coach beschrieb die Atmosphäre als traumhaft und hob die Gastfreundschaft vor Ort hervor, die das Team bei seinem dreitägigen Aufenthalt begleitet.

Amon-Ra St. Browns Verbindung zu Deutschland

Amon-Ra St. Brown fungiert seit einigen Tagen als offizieller Dolmetscher und Botschafter für seine Teamkollegen in Deutschland. Der 27-jährige Wide Receiver, der die Hälfte deutscher Wurzeln durch seine Mutter hat, bezeichnet das Land als seine zweite Heimat. Er betont regelmäßig seine Freude über die Chance, Football in dem Land zu spielen, in dem seine Mutter geboren wurde und aufgewachsen ist. St. Brown hat seine Kindheit und Jugend in großem Umfang in Deutschland verbracht und kennt die Kultur sehr gut.

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David Campbells Euphorie vor dem ersten Spiel

David Campbell, der seinen ersten International Game in 28 Jahren NFL Karriere erlebt, ist emotional sehr bewegt von der Erfahrung. Der 50-Jährige ließ die Emotionen in seiner Muttersprache fließen, da er sie schwer in andere Worte fassen konnte. Er und seine Familie, darunter seine Frau und Tochter, nahmen die Reise nach München mit großer Vorfreude auf. Campbell lobte die lokale Umgebung und die Menschen, die er während der Fahrt vom Flughafen nach Bayern getroffen hat. Er empfindet den Aufenthalt als wunderschön und sehr gastfreundlich.

Strategische Vorteile und emotionale Bindung

Coach Campbell beobachtet bei St. Brown eine Veränderung in der Haltung des Spielers. Der sonst immer entspannte Star zeigte einen neuen Schwung im Gang und wirkte motivierter als sonst. Campbell interpretiert dies als Signal, dass St. Brown seine Beziehungen und sein Wissen über den Ort nutzen will, um den Gegnern zu zeigen, was er kann. Das Team möchte das Spiel nicht nur gewinnen, sondern dies auch speziell für St. Brown tun, da er repräsentiert, wofür die Lions stehen. Campbell sieht in ihm einen beständigen Gewinner, der Herausforderungen akzeptiert und meistert.

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Auswirkungen auf das Spiel und die Fans

Die Vorfreude ist groß, doch Coach Campbell warnt davor, dass ein schlechtes Ergebnis den guten Magen der Fans verderben könnte. Er vergleicht dies mit zu viel Bier, das ebenfalls Unbehagen bereiten kann. Das Team will den Heimsieg in München erringen, um die Erwartungen zu erfüllen. Amon-Ra St. Brown bedankte sich bereits bei den Fans für die Liebe, die Unterstützung und die unglaubliche Energie, die sie verbreiten. Er trägt bewusst Schuhe mit schwarz-rot-goldenen Streifen, um seine Verbundenheit zur deutschen Kultur zu zeigen.

Neue England Patriots und das Match in München

Die Detroit Lions treffen am nächsten Tag auf die New England Patriots im Rahmen des NFL International Game 2026. Der Live-Match wird im Free-TV, Stream und Ticker übertragen, wodurch viele Fans in Deutschland die Gelegenheit haben, das Spiel zu verfolgen. Campbell sieht die Lions als das Team Deutschlands an, da sie sich im eigenen Heimstadion fühlen. Die Reise nach München bietet nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern auch kulturelle Erlebnisse, die das Team zusammenhält. Campbell plant, vor der Rückkehr in die Staaten ein deutsches Bier zu genießen.