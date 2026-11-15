Detroit Lions besiegen New England Patriots in München mit 35:10

Die Detroit Lions gewinnen das NFL-Spiel gegen die New England Patriots in München deutlich mit 35:10. Amon-Ra St. Brown und Jahmyr Gibbs glänzen.

Die Detroit Lions haben ihre erfolgreiche Saisonfortsetzung in Europa mit einem klaren Sieg gegen die New England Patriots gefestigt. Das Match in München endete mit einem deutlichen Endstand von 35:10 zugunsten des Teams aus Michigan. Die Lions erweitern ihre Winning Streak und zeigen sich weiterhin als dominante Kraft in der Liga, während die Patriots unter die Räder kamen. Der Start in den deutschen Teil der Saison verlief für Detroit perfekt und bestätigte den Status als Topfavorit.

Statistiken und Leistungen der Schlüsselspieler

Der überragende Akteur auf Seiten der siegreichen Mannschaft war der Running Back Jahmyr Gibbs. Er dominierte das Feld mit insgesamt 153 Yards im Laufspiel und steuerte zwei eigene Touchdowns bei. Zusätzlich sicherte er sich 99 Yards im Passspiel und war damit konstant eine Bedrohung für die Defensive der Gegner. Seine Vielseitigkeit und Ausdauer waren entscheidend für den kontrollierten Sieg der Lions in diesem Spiel.

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Ein weiterer Highlight-Akteur war der Star-Receiver Amon-Ra St. Brown, der bei seinen Fans für große Begeisterung sorgte. Bei seiner Heimkehr in das Land seiner Mutter erzielte er zwei Receiving Touchdowns. Dieser Moment war insbesondere für die 70.225 Zuschauer im Stadion ein unvergessliches Erlebnis, da Brown durch seine Geschwindigkeit und sein Spielverständnis die Defense der Patriots regelmäßig ausmanövrierte und Emotionen bei den Anhängern auslöste.

Verletzungsschocks und kritische Spielzüge

Die Patriots erlebten einen Nachmittag, der von technischen Pannen und schweren Verletzungen überschattet wurde. Star-Receiver A.J. Brown musste in der zweiten Halbzeit verletzt das Feld verlassen, was die offensive Kapazität des Teams weiter schwächte. Zudem sorgte Defensive End Aiden Hutchinson für eine Schrecksekunde, als er nach einem Sack gegen die Quarterback Maye zu Boden ging. Hutchinson konnte das Feld zwar verlassen, benötigte jedoch später Krücken.

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Auch auf Seiten der Patriots häuften sich die gesundheitlichen Probleme. Quarterback Maye erlitt eine Sprunggelenksverletzung und musste vom Platz getragen werden. Er verließ die Katakomben auf Krücken und wurde durch Backup Tommy DeVito ersetzt. Auch Maye selbst benötigte Krücken, was die Offensive der New England Patriots in einen tiefen Tiefsitz stürzte und den Spielverlauf nachhaltig negativ beeinflusste.

Der Spielverlauf und taktische Wendepunkte

Die Patriots starteten vielversprechend und drangen mit einem starken Drive bis in die Red Zone vor. Doch Aiden Hutchinson stoppte den Playmaker per Sack beim dritten Versuch. Anschließend übernahm Detroit die Kontrolle. Jared Goff fand Amon-Ra St. Brown mit einem kurzen Pass, der dank der Anfeuerung durch die deutschen Fans die Pats-Defense ausmanövrierte und zum ersten Touchdown für Detroit führte. Isaac TeSlaa legte einen weiteren Score nach, als die Offensive der Patriots ohne ihren starterfahrenden Quarterback ins Stottern geriet.

Eine kurze Atempause bot die Defense der Patriots durch Christian Gonzalez, der einen Pass von Goff abfing. Doch dieser Big Play verpuffte, da die Offensive daraufhin drei Spielzüge ohne First Down absolvierte und punten musste. Kurz vor der Halbzeit bestrafte Jahmyr Gibbs dies mit einem weiteren Touchdown. Die Lions hätten zur Pause sogar noch höher führen können, da Jared Goff eine Interception in der Endzone warf. Nach der Pause folgte ein weiterer Touchdown durch St. Brown in der Red Zone, der mit purem Willen und Unterstützung seiner Teamkollegen erzielt wurde.

Folgen für die Playoff-Hoffnungen der Teams

In den Schlussabschnitten zähelte es sich zu, doch das Ergebnis stand fest. Die Patriots erzielten zwar einen Touchdown durch Lan Larison, den Tommy DeVito fand, doch Gibbs zweiter Touchdown beendete jede Diskussion um den Sieger. Die Detroit Lions (7-2) schließen damit in der NFC North zu Spitzenreiter Chicago auf. Die Vorjahresfinalisten New England (5-5) müssen nach der dritten Pleite aus den letzten vier Spielen nun ernsthaft um einen Playoff-Platz bangen.