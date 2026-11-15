Detroit Lions besiegen New England Patriots mit 35:10 in München

Die Detroit Lions gewinnen das NFL-Spiel in München klar gegen die New England Patriots. Das Finale endet 35:10 in der ausverkauften Allianz Arena.

Die Detroit Lions haben am Wochenende in München einen deutlichen Sieg gegen die New England Patriots errungen. Das Spiel endete mit einem Endergebnis von 35:10 für das Team aus Michigan. Der 70.225 Fans zählende Publikum in der ausverkauften Allianz Arena erlebte dabei ein hochkarätiges Football-Event von internationalem Rang. Die Gastgeber zeigten eine dominante Leistung, die den Titel eines Football-Tempels untermauerte.

Feierliche Atmosphäre im Stadion

Die Stimmung im Stadion war bereits vor dem offiziellen Kickoff von großer Festlichkeit geprägt. Die Fans feierten rund um die Arena und auf den Rängen, wobei eine große Choreografie die Atmosphäre weiter anheizte. Zur musikalischen Untermalung traten mehrere internationale Künstler auf. Der deutsche Schlager-Star DJ Ötzi sorgte für eine hohe Energie, bevor der US-Country-Star Drew Baldridge die US-Hymne vortrug. Für die deutsche Nationalhymne war die bayerische Blasmusik-Band LaBrassBanda zuständig.

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Amon-Ra St. Brown dominiert den Start

Der deutsch-amerikanische Superstar Amon-Ra St. Brown lieferte die erste große persönliche Leistung für die Lions. Er fing einen Pass von Quarterback Jared Goff und rannte über 56 Yards direkt in die Endzone zum Touchdown. Direkt im Anschluss legte Isaac TeSlaa nach, der einen 12-Yard-Pass von Goff sicher fing und das Spiel auf 14:3 für die Lions einleitete. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Running Back Jahmyr Gibbs mit einem Lauf aus fünf Yards den Abstand auf 21:3.

Verletzungen bei Aidan Hutchinson und Drake Maye

Die Szene wurde durch einen harten Check von Aidan Hutchinson an den Patriots-Quarterback Drake Maye überschattet. Hutchinson sackte Maye kurz vor der Endzone, woraufhin sich Maye am Knöchel verletzte und das Spiel nicht mehr beenden konnte. Auch Hutchinson zog sich dabei Verletzungen zu. Er versuchte zwar noch selbst vom Feld zu gehen, verschwand aber zur Untersuchung in die Kabine und verließ die Arena später auf Krücken in Privatkleidung. Nach dem Ausfall von Maye übernahm Tommy DeVito als neuer Quarterback für New England.

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Interceptionen und Defensivstärke

Die Defensive der Detroit Lions verhinderte weitere Punkterfolge der Patriots effektiv. Der Patriots-Safety Kevin Byard zeigte eine starke Leistung, indem er eine Interception fangte. Besonders im Fokus stand dabei der Bayern-Star Michael Olise, der ein Signal an Byard sendete. Jared Goff musste später einen weiteren katastrophalen Pass in die Endzone werfen, den Byard erneut abfing. Diese zwei Interceptions in den Halbzeiten sorgten dafür, dass der Vorsprung der Lions vor der Pause bei 21:3 blieb und die Offensive der Patriots kaum ins Rollen kam.

Entscheidung im zweiten Spielhalbjahr

Nach der Pause setzte Amon-Ra St. Brown seine herausragende Performance fort. Goff spielte ihn mit einem kurzen Pass auf die Straße, woraufhin St. Brown über 28 Yards zum zweiten Touchdown lief. Das Ergebnis von 28:3 markierte die endgültige Vorentscheidung im Spiel. Im vierten Viertel erzielten die Patriots durch Larison zwar einen Touchdown, dieser konnte den Verlauf der Begegnung jedoch nicht mehr entscheidend verändern.

Finaler Sieg durch Running Back Gibbs

Im direkten Gegenangriff griff Running Back Gibbs erneut ein und erzielte seinen zweiten Touchdown des Tages. Damit stand der Endstand von 35:10 fest. Passend zum zweiten Touchdown der Lions wurde im Stadion die zweite Runde des Songs "Country Roads" abgespielt. Lions-Coach Dan Campbell nahm seine Starter, einschließlich St. Brown, schließlich vom Feld und leitete das Ende des Spiels ein. Die Übertragung erfolgte live bei RTL, während die deutsche Konferenz bei Sky Sports und Spiele im Original auf DAZN verfügbar waren.