Detroit Lions besiegen Vikings mit Amon-Ra St. Brown Trickspielzug

Detroit Lions gewinnen gegen Minnesota Vikings dank genialem Trickspielzug von Amon-Ra St. Brown. Jack Campbell verletzt sich schwer. Hier sind die Details.

Detroit Lions feierten am Sonntag im Heimspiel gegen die Minnesota Vikings einen knappen Sieg mit einem unerwarteten taktischen Kniff. Der deutsch-amerikanische Star Wide Receiver Amon-Ra St. Brown, 27 Jahre alt, stand im Mittelpunkt dieses genialen Spiels. In einer entscheidenden Situation des dritten Viertels, als die Lions mit sechs zu sieben Punkten zurücklagen, gelang ein First Down durch einen ungewöhnlichen Spielzug. Quarterback Jared Goff, 32 Jahre alt, passte den Ball sofort, als der Zug begann, zu St. Brown, der fünfzehn Yards hinter der ursprünglichen Position startete.

Ungewöhnliche Offensive Taktik im NFL Spiel

Die Lions stellten sich an der vierzig Yard Linie auf, während St. Brown weiter zurückstand. Als Jared Goff den Ball warf, war St. Brown bereits im Vollsprint. Diese Aktion führte direkt zum First Down und sorgte für große Begeisterung bei den Fans und den Fernsehkomentatoren. Solche Trickspielzüge sind bei den Detroit Lions beliebt. Der aktuelle Zug war jedoch von einer anderen Sportart inspiriert. Im Canadian Football ist es erlaubt, sich weit hinter der Line of Scrimmage aufzustellen. Dort dürfen Spieler auch vor dem Start Anlauf nehmen.

Also read Jack Campbell vom Feld getragen: Schockierende Verletzung bei Detroit Lions

Auch im Arena Football ist diese Spielweise möglich. In der National Football League ist Bewegung erst ab dem Spielzug-Start erlaubt. Dennoch führte das Manöver zu Verwirrung bei den Verteidigern. Die Detroit Lions setzten sich am Ende mit neunzehn zu fünfzehn Punkten durch. Dies bedeutete die erste Niederlage für Minnesota nach sechs aufeinanderfolgenden Siegen. Detroit hat nun fünf seiner letzten sieben Spiele gewonnen.

Advertisement

Schwere Verletzung von Jack Campbell trübt den Sieg

Trotz des Sieges stellte sich keine allgemeine Freude ein. Ein schockierendes Ereignis überschattete den Moment. Linebacker Jack Campbell, 26 Jahre alt, blieb nach einem Tackle regungslos mit dem Gesicht nach unten auf dem Feld liegen. Er wurde mit einer Nackenverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die Szene war für alle Anwesenden sehr beängstigend. Das Team zeigte große Sorge um den Zustand seines Mitspielers.

Trainer und Spieler reagieren auf die Notsituation

Lions-Cheftrainer Dan Campbell, 50 Jahre alt, erklärte unmittelbar nach dem Spiel, dass Gedanken und Gebete bei Jack und seiner Familie seien. Man kümmere sich um ihn, es gebe jedoch keine neuen Informationen. Das Team versprach, auf dem Laufenden zu bleiben, sobald sich Neues ergibt. Auch Quarterback Jared Goff äußerte seine Betroffenheit. Er betonte, dass Jack Ehemann und Vater sei. Die emotionale Wucht dieses Moments war für alle Beteiligten spürbar. Die sportliche Leistung trat hinter die menschliche Sorge zurück.