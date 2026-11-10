Detroit Lions gastieren erstmals in Deutschland gegen die New England Patriots

Die Detroit Lions spielen am Sonntag erstmals in Deutschland. In der ausverkauften Allianz Arena in München treffen sie auf die New England Patriots.

Die Detroit Lions bestreiten am Sonntag in der Allianz Arena in München ihr erstes Spiel in Deutschland. Der Klub aus Michigan trifft dort um 15.30 Uhr auf die New England Patriots, die Partie wird live bei RTL übertragen. Die Lions wollen mit diesem Auftritt neue Fans in Europa gewinnen.

Die Franchise wurde 1934 von Portsmouth im US-Bundesstaat Ohio nach Detroit verlegt und erhielt dort den Namen Löwen. Vier Meisterschaften gewann das Team in den Jahren 1935, 1952, 1953 und 1957. Seit der Einführung des Super Bowls im Jahr 1966 blieb der Klub jedoch ohne Titel.

Also read NFL Wochenrückblick: Lions, Browns, Chiefs und Giants zeigen sich

Warum die Detroit Lions nach München reisen

Die Detroit Lions reisen nach München, weil die Marketing-Chefin Emily Griffin Deutschland als offensichtliche Wahl für ein internationales Spiel sieht. Sie begründet dies mit der großen Zahl an Sportfans und mit Parallelen zwischen Deutschland, Detroit und dem Bundesstaat Michigan.

Griffin verweist außerdem auf gemeinsame Werte. Sie beschreibt die Menschen in Detroit als hart arbeitend und ehrlich und nennt die starken Verbindungen der Region zur Automobilindustrie. Das letzte Auswärtsspiel der Lions außerhalb der USA liegt elf Jahre zurück, als das Team in London gegen die Kansas City Chiefs mit 10:45 verlor.

Advertisement

Als Vorbild dienten den Lions die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer in den USA. Griffin erklärt, der Klub habe genau analysiert, wie Fans aus aller Welt angereist seien und wie die FIFA sowie die NFL-Teams, die als Gastgeber fungierten, sie erreicht hätten. Besonders im derzeitigen politischen Klima habe sie die verbindende Kraft des Sports inspiriert.

Fan-Fest, Legenden und Erwartungen in München

Die Detroit Lions organisieren am Freitag und Samstag ein Fan-Fest auf dem Odeonsplatz in der Münchner Innenstadt. Dort treten der Techno-DJ Kevin Saunderson (62) und der Hiphop-Künstler Big Sean (38) auf.

Der Rapper Eminem, ein bekannter Fan des Klubs, schickt einen Foodtruck seiner Restaurantkette Mom's Spaghetti nach München. Griffin betont, ein zentrales Ziel sei es, ein Stück von Detroit nach München zu bringen und zu zeigen, was die Stadt besonders macht.

Ab Donnerstag übernehmen die Lions außerdem das Hofbräuhaus. Dort werden die Hall-of-Famer Barry Sanders (58) und Calvin Johnson (41) erwartet. Griffin nennt beide einen unglaublich wichtigen Teil der Klubtradition, da zwei der größten Footballspieler aller Zeiten das Trikot der Lions getragen hätten.

Advertisement

Stadionkulisse und Fanbasis in Deutschland

Die Allianz Arena ist für das Spiel am Sonntag mit 70.000 Zuschauern ausverkauft, und Emily Griffin erwartet eine Überzahl an Anhängern der Lions. Sie sagt, das Heimteam werde das Stadion in Honolulu-Blau tauchen, weil die Fans des Klubs überall präsent seien.

Laut Griffin zeigten Erhebungen des Klubs eine sehr gesunde Fanbasis in Deutschland. Daher wolle die Franchise die Beziehung zu bestehenden Anhängern vertiefen und zugleich neue Fans gewinnen. Zudem sollen hunderte, wenn nicht tausende Fans aus Detroit anreisen, für Dauerkartenbesitzer gab es spezielle Reisepakete.

Zum Vergleich: Das heimische Ford Field bietet 65.000 Plätze und gehört damit zu den fünf kleinsten Stadien der NFL. In dieser Saison lag der Zuschauerschnitt nach vier Heimspielen bei 63.526 Zuschauern. In München erwartet das Team dagegen eine deutlich größere Kulisse, die laut Griffin Gelegenheitszuschauer und eingefleischte Fans gleichermaßen anzieht.

Die NFL wird in Deutschland auf mehreren Wegen übertragen. Das Spiel der Lions und Patriots läuft bei RTL, die deutsche Konferenz zeigt Sky Sports, und alle Partien mit originalem US-Kommentar gibt es im NFL Game Pass auf DAZN.