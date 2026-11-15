Detroit Lions gegen New England Patriots: Hymnen und Live-Konzert in München

Vor dem NFL-Spiel in München singen Drew Baldridge und LaBrassBanda die Nationalhymnen. Cage The Elephant unterhält in der Halbzeit. Details zum Programm.

Am Freitag findet in der Allianz Arena in München das erste Footballspiel statt, bevor der erste Ball geworfen wird. Das musikalische Programm beginnt bereits vor dem Kickoff um 15.30 Uhr, wenn die Detroit Lions und die New England Patriots aufeinandertreffen. Fans erhalten vor dem eigentlichen Spielstart ein besonderes kulturelles Ereignis geboten, das über den sportlichen Wettbewerb hinausgeht.

Nationale Hymnen als kulturelle Brücke

Gleich zwei Nationalhymnen werden im Stadion gespielt, um die beiden vertretenen Nationen zu ehren. Für die amerikanische Hymne "The Star-Spangled Banner" steht der US-amerikanische Country-Sänger Drew Baldridge auf dem Feld. Der aus Illinois stammende Künstler wurde vor allem durch seinen Hit "She's Somebody's Daughter" bekannt, der die Country-Radiocharts in den Vereinigten Staaten anführte. Dieser Erfolg markierte seinen Durchbruch im Musikgeschäft.

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Für Baldridge stellt der Auftritt eine besondere Ehre dar. Er betont, dass das Singen der US-Nationalhymne bei einem NFL-Spiel in München eine einzigartige Gelegenheit sei. Er fühle sich unglaublich geehrt, die USA auf einer internationalen Bühne zu repräsentieren. Diese Worte unterstreichen die Bedeutung des Events für den Sänger und die Fans.

LaBrassBanda bringt bayerischen Klang nach München

Nicht nur die USA wird musikalisch repräsentiert, sondern auch Deutschland erhält einen eigenen Auftritt. Die deutsche Nationalhymne wird von der Band LaBrassBanda dargeboten. Diese 2007 im Chiemgau gegründete Gruppe passt perfekt zum Spielort München und Bayern. Ihr Markenzeichen ist eine einzigartige Mischung aus traditioneller bayerischer Blasmusik mit modernen Einflüssen wie Ska und Funk.

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Die Auswahl der Band reflektiert die lokale Kultur und schafft eine Verbindung zwischen der internationalen Sportveranstaltung und der regionalen Identität Münchens. LaBrassBanda bringt damit einen spezifischen Klang in die Allianz Arena, der die Atmosphäre vor dem Spiel maßgeblich prägt. Dieses Kontrastprogramm von amerikanischem Country und bayerischem Blasmusik bietet ein diverseres Erlebnis für die Zuschauer.

Halbzeitunterhaltung mit US-Rockband

Musikalisch ist nach den beiden Hymnen noch lange nicht Schluss, da das Programm mit weiteren Auftritten fortgesetzt wird. In der Halbzeit übernimmt die US-Rockband Cage The Elephant die Verantwortung für die Unterhaltung der Fans. Diese Entscheidung zeigt, dass die NFL München nicht nur ein sportliches, sondern auch ein umfassendes Entertainment-Event ist.

Durch die Kombination aus sportlichem Wettbewerb und hochkarätiger Musik wird das Erlebnis für die Besucher in der Allianz Arena vervollständigt. Die Detroit Lions und die New England Patriots treten vor dem Hintergrund dieses vielschichtigen Programms an, das sowohl nationale Stolz als auch musikalische Vielfalt feiert. Das Event bietet somit eine ganzheitliche Erfahrung über das reine Football-Spielen hinaus.