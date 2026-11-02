Detroit Lions: Jack Campbell nach schwerem Zusammenstoß im Krankenhaus

Linebacker Jack Campbell erlitt einen schweren Nackentrauma. Die Detroit Lions bestaetigen den Krankenhausaufenthalt. Fans und Teamkollegen sind betroffen.

Der Linebacker der Detroit Lions, Jack Campbell (26), befand sich nach einem dramatischen Spielvorfall in einem lokalen Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich bei einem Spiel gegen die Minnesota Vikings, bei dem es zu einem ungluecklichen Zusammenprall mit dem Gegenspieler T.J. Hockenson (29) kam. Campbell blieb daraufhin regungslos auf dem Feld liegen, was bei Zuschauern und Fachleuten enorme Sorge ausloeste. Selbst erfahrene Football-Profis zeigten sich emotional beruehrt und weinten angesichts der Situation.

Medizinisches Personal transportierte den Star-Verteidiger mit dem Verdacht auf eine Nackenverletzung in eine nahegelegene medizinische Einrichtung. Headcoach Dan Campbell (50, nicht verwandt) versammelte noch am selben Abend die gesamte Mannschaft in der Kabine. Dort fand ein gemeinsames Gebet fuer den erkrankten Teamkollegen statt, um ihm moralische Unterstuetzung zu spenden. Detaillierte medizinische Informationen ueber den aktuellen Gesundheitszustand des 26-Jaehrigen wurden zu diesem Zeitpunkt noch nicht publiziert.

Also read Jack Campbell nach Tackle gegen die Vikings vom Feld gebracht: Große Sorge bei den Lions

Teamreaktionen und offizielle Statements

Die Detroit Lions veroeffentlichten eine knappe, aber klare Erzaehlungen zum Status des Spielers. Demnach befindet sich Jack Campbell in der Beobachtungsphase und bleibt am Abend des Vorfalls in einem Krankenhaus, um weitere Untersuchungen durchfuehren zu lassen. Das Franchise gaebte an, weitere Informationen zu liefern, sobald diese medizinisch und rechtlich freigegeben seien.

Auch Quarterback Jared Goff (32) zeigte sich von den Vorkommnissen tief betroffen. Er betonte in einer Stellungnahme, dass die Situation fuer alle Beteiligten beaengstigend gewesen sei. Goff verwies dabei auf die menschliche Dimension des Vorfalls und erinnerte daran, dass Campbell sowohl Ehemann als auch Vater sei. Diese Perspektive sei oft im Hinterkopf verlorengegangen, sei aber durch das dramatische Ereignis wieder deutlich geworden.

Advertisement

Familie und emotionale Belastung im Stadion

Dramatische Details ueber die emotionalen Auswirkungen auf das naechste Umfeld des Spielers wurden durch Medienberichte bekannt. Laut Berichten von "Sports Illustrated" befand sich Campbells Ehefrau Megan mit ihrem drei Monate alten Baby im Stadion. Die junge Familie musste das schwere Unfallog auf dem Feld live mitverfolgen, was eine immense psychische Belastung darstellte.

Lions-Reporter Al Karsten vom Sender "Pride of Detroit" beschrieb die chaotischen Szenen im Unterbereich des Ford Field. Er berichtete, dass der Tunneleingang erhoht wurde, um einen Krankenwagen passieren zu lassen. Um ihren Mann zu unterstuetzen, wurden Megen Campbell und das neugeborene Kind auf das Spielfeld gefuehrt, um im Krankenwagen mitfahren zu koennen. Der Reporter bezeichnete diese Szene als den erschreckendsten Moment seiner gesamten Berufslauffbahn im Stadion.

Private Geschichte und Vertragsdetails

Die Verbindung zwischen Jack und Megan Campbell reicht weit zurueck in ihre gemeinsame College-Zeit an der University of Iowa. Jack war dort der Star der Football-Mannschaft, waehrend Megan Basketball fuer die "Hawkeyes" spielte. Auch nach Megans Wechsel zur Drake University blieb das Paar zusammen. Im Juli 2023 machte Jack seiner Partnerin an einem See den Antrag, gefolgt von der Hochzeit im Juni 2024.

Die Flitterwochen verbrachten sie auf der griechischen Insel Santorin, bevor das Glueck der kleinen Familie im Mai dieses Jahres durch die Geburt ihres Sohnes Cooper James vervollstaendigt wurde. Kuerzlich hatte Jack Campbell seinen Vertrag bei den Detroit Lions um vier weitere Jahre verlängert. Der Gesamtwert dieser Vereinbarung belaeuft sich auf 81 Millionen Dollar, was seine herausragende Stellung im Team unterstreicht.