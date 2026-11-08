Detroit Lions Tribute: Teammates Wear Jack Campbell Jersey #46 vs Miami Dolphins

Detroit Lions players wore Jack Campbells #46 jersey against the Miami Dolphins to honor the injured linebacker, who suffers a serious neck injury.

Die Detroit Lions zeigen ihren verletzten Star Jack Campbell ein emotionales Denkmal. Mehrere Stammspieler trugen während des Spiels gegen die Miami Dolphins das Trikot des Linebackers mit der Nummer 46.

Die Detroit Lions veröffentlichen Fotos der Aktion und kommentieren diese knapp mit den Worten "Für die 46". Das Team setzt damit ein deutliches Zeichen der Zusammengehörigkeit in einer schwierigen Phase.

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Kontext der schweren Nackenverletzung

Jack Campbell hatte sich eine Woche zuvor bei der Partie gegen die Minnesota Vikings schwer am Nacken verletzt. Ein Tackle führte dazu, dass seine Arme sofort schlaff wurden und er regungslos auf dem Rasen verblieb.

Mediziner fixierten Campbell auf einer Trage und brachten ihn vom Feld. Seine Mitspieler versammelten sich sofort um ihn, viele reagierten sichtlich emotional auf die ernste Situation.

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Medizinische Entwicklung und positive Signale

Am Mittwoch meldete sich Jack Campbell selbst zu Wort und gab positive Nachrichten bekannt. Er teilte mit, dass er seinen Unterkörper vollständig bewegen könne.

Auch bei der Beweglichkeit seines Oberkörpers mache er weitere Fortschritte. Diese Meldung sorgte für leichte Entwarnung bei den Fans und dem Trainerteam des Teams.

Sportlicher Impact und offene Prognose

Der Ausfall von Campbell ist sportlich ein schwerer Schlag für die Detroit Lions. Der Linebacker wurde in der vergangenen Saison ins All-Pro-Team gewählt.

In den sieben Spielen vor seiner Verletzung erzielte er insgesamt 57 Tackles. Wann er wieder für die Lions auf dem Feld stehen kann, ist weiterhin offen.

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Mit der Trikot-Aktion demonstrieren seine Teamkollegen, dass Campbell trotz seiner Abwesenheit nah bei der Mannschaft bleibt. Die Nummer 46 bleibt ein zentraler Anker im Verein.