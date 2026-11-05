Detroit Lions unter Schock: Jack Campbell gibt Hoffnung und St. Brown spricht sich aus

Nach Jack Campbells schwerer Nackenverletzung zeigt der Linebacker Fortschritte. Teamkollege Amon-Ra St. Brown reflektiert emotional über die Belastung und die Pflicht zum Weitermachen.

Die Detroit Lions stehen weiterhin unter großer emotionale Belastung, nachdem Star-Linebacker Jack Campbell bei einem Spiel gegen die Minnesota Vikings eine schwere Nackenverletzung erlitten hatte. Das Team muss sich nun trotz dieses traumatischen Vorfalls auf das anstehende Auswärtsspiel am Sonntag bei den Miami Dolphins vorbereiten, das um 19 Uhr live auf RTL übertragen wird. Headcoach Dan Campbell betont, dass es keinen einfachen Weg gibt, um mit der Situation umzugehen, aber die Pflicht besteht darin, den Fokus auf das kommende Spiel zu richten, um Jack zu ehren.

Hoffnungsvolle Signale von Jack Campbell

Ermutigende Nachrichten kommen direkt von dem verletzten Akteur selbst, der drei Tage nach dem Zusammenprall mit Tight End T.J. Hockenson eine positive Entwicklung mitteilte. Jack Campbell erklärte, dass er sich durch die raschen Fortschritte in seiner Genesung sehr ermutigt fühlt. Der 26-Jährige berichtete, dass er seinen Unterkörper vollständig bewegen kann und seine Mobilität im Oberkörper weiter verbessert wird. Diese Entwicklung bietet der Mannschaft einen wichtigen emotionalen Anker in dieser schwierigen Phase.

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Emotionale Reflexion von Amon-Ra St. Brown

Sein Teamkollege Amon-Ra St. Brown bricht nun das Schweigen und teilt seine persönlichen Eindrücke aus den dramatischen Minuten im Ford Field. Der deutsche Star-Receiver erinnert sich daran, wie er Jack Campbell auf dem Boden liegend beobachtete, ohne sofort handeln zu können. In seinem Podcast beschreibt er, dass er in jenem Moment ausschließlich an Campbells Frau Megan und das neugeborene Baby Cooper James dachte, welches erst vor wenigen Monaten zur Welt kam und am Sonntag mit im Stadion anwesend war.

St. Brown, der zweimalige All-Pro Receiver, drückt seine aufrichtige Bitte aus, dass es seinem Freund gut gehen soll, damit er mit seinem Kind spielen und ein normales Leben führen kann. Er räumt ein, dass solche Vorfälle die Motivation, weiterzuspielen, erheblich erschweren, da die Kollegen den verletzten Teamkameraden ins Krankenhaus bringen mussten, bevor sie zur Tagesordnung übergehen müssen. Trotz der hohen Gehälter in der National Football League betont er, dass Verletzungen dazu beitragen, die Prioritäten im Leben neu zu ordnen.

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Fokussierung auf das Spiel gegen Miami

Trotz der menschlichen Tragik bleibt die sportliche Pflicht bestehen, da die Profis für den Sport unterschrieben haben, den sie lieben. Headcoach Dan Campbell, der nicht mit dem verletzten Spieler verwandt ist, stellt klar, dass der einzige Weg, Jacks Wunsch nach Genesung zu respektieren, darin besteht, voll fokussiert und einsatzbereit auf dem Platz zu stehen. Das Team muss akzeptieren, dass es Teil des Sports ist, mit solchen Situationen konfrontiert zu werden, und die Energie in die Vorbereitung auf das nächste Match kanalisieren.

Die Fans können das entscheidende Spiel am Sonntagabend ab 19 Uhr kostenlos bei RTL verfolgen. Für diejenigen, die Spiele mit original US-Kommentar oder aus der deutschen Konferenz bevorzugen, stehen Übertragungen bei Sky Sports und auf DAZN zur Verfügung. Die Detroit Lions zeigen nun, wie sie mit dieser extremen Belastung umgehen, während sie versuchen, die Hoffnung ihres verletzten Stars in sportliche Leistung umzusetzen.