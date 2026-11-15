Detroit Lions verlängern Amon-Ra St. Brown vorzeitig

Detroit Lions planen einen neuen Dreijahresvertrag für Star-Receiver Amon-Ra St. Brown. Das Gehalt steigt auf 35,7 Millionen Euro pro Saison, was einer Steigerung von rund neun Millionen Euro entspricht.

Die Detroit Lions stehen kurz davor, ihren Star-Receiver Amon-Ra St. Brown vorzeitig mit einem neuen Millionenvertrag auszustatten. Wie das Magazin " Sport Bild" berichtet, planen die Franchise-Verantwortlichen für den Sommer eine dreijährige Vertragsverlängerung. Diese Maßnahme soll das aktuelle Gehalt des 27-jährigen Offensivspielers signifikant erhöhen und seine lange Bindung an das Team sichert.

Finanzielle Details des neuen Deals

Der neue Kontrakt wird das Jahresgehalt von St. Brown um rund neun Millionen Euro pro Saison steigern. In Summe winkt dem Wide Receiver dabei ein Gesamtvolumen von rund 107 Millionen Euro über die Vertragslaufzeit. Sein aktuelles Gehalt lag bei knapp 27 Millionen Euro pro Jahr. Mit dem neuen Angebot steigt dieser Betrag auf rund 35,7 Millionen Euro pro Saison an. Diese finanzielle Aufwertung spiegelt den außergewöhnlichen Status des Spielers in der National Football League wider.

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Statistische Dominanz seit dem Debüt

St. Brown hat sich in Detroit in den letzten Jahren als absoluter Ausnahmespieler etabliert. Als ihn die Lions im Jahr 2021 erst in der vierten Runde drafteten, war die Ernüchterung beim heutigen 27-Jährigen zunächst groß. Auf dem Rasen bewies er jedoch schnell, welch ein herausragender Transfer er für Detroit war. Schon in seinem zweiten Jahr übertraf er die 1.000 Receiving Yards und wurde in den Pro Bowl berufen. Seit seinem Debüt im Jahr 2021 führt er die gesamte Liga mit 608 gefangenen Pässen in 91 Spielen an. Damit lässt er selbst Superstars wie Ja'Marr Chase hinter sich.

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Spezielle Verpflichtung gegen die Dolphins

Die Bedeutung von St. Brown wird besonders vor dem Hintergrund aktueller Spiele deutlich. Am Sonntag, den 8. November 2026, trat Detroit Lions Wide Receiver Amon-Ra St. Brown, Nummer 14, im Hard Rock Stadium in Miami Gardens gegen die Miami Dolphins an. Während der Aufwärmphase vor dem Spiel wandte er sich mehrfach den Seitenlinien zu. Diese Begegnung fand im Rahmen eines regulären NFL-Spiels statt, bei dem die defensive Ausrichtung auf die Offensive der Detroit Lions zentriert war. Die Leistung von St. Brown in solchen Schlüsselspielen unterstreicht den Bedarf der Franchise an einer langfristigen vertraglichen Bindung.

Herkunft und Karriereentwicklung

Auch abseits des Spielfelds bietet die Situation Grund zur Freude für den Sohn einer Leverkusenerin. Die Detroit Lions hatten St. Brown ursprünglich in seinem zweiten Jahr im Rahmen eines Vierjahresvertrags unter Vertrag genommen. Dieser aktuelle Vertrag bringt ihm insgesamt 107 Millionen Euro ein. Die anstehende vorzeitige Verlängerung korrigiert diese frühe Einschätzung und honoriert die überproportionale Entwicklung des Spielers. Die Entscheidung der Vereinsführung basiert auf der konstant hohen Performance und der statistischen Überlegenheit gegenüber den Konkurrenten in der Liga.