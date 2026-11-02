Detroit Lions verlieren Jack Campbell und DaVon Hamilton vorzeitig

Detroit Lions erleiden schwere Ausfälle in der Defense. Jack Campbell liegt mit Nackenverletzung im Krankenhaus, DaVon Hamilton fällt saisonbedingt aus.

Das Spiel der Detroit Lions gegen die Minnesota Vikings endete früh für zwei Schlüsselspieler der Defense. Linebacker Jack Campbell blieb nach einem harten Tackling im vierten Viertel regungslos liegen und musste medizinisch versorgt sowie ins Krankenhaus verbracht werden. Wenige Tage später bestätigten Informationen, dass auch Defensive Tackle DaVon Hamilton einen Quadrizepsriss erlitten hat und für den Rest der Saison ausfällt.

Kritischer Zustand von Jack Campbell

Jack Campbell befindet sich aktuell in einem örtlichen Krankenhaus, wo er sich von einer Nackenverletzung erholt. Die Mannschaftsführung der Lions teilte am Montag mit, dass die ersten Anzeichen der Genesung positiv seien. Aus Respekt vor der Privatsphäre des 25-jährigen Kapitäns und seiner Familie wurden keine detaillierten medizinischen Diagnosen veröffentlicht. Das Team verzichtet daher weiterhin auf weitere Kommentare zur genauen Schwere der Verletzung, um den Heilungsprozess nicht zu stören.

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Head Coach Dan Campbell äußerte sich ebenfalls besorgt, betonte aber die unterstützende Atmosphäre. Er dankte den Fans für ihre Gebete und erklärte, dass das Team bei der aktuellen Informationslage bleiben werde. Campbell, der als Erstrunden-Pick 2023 eine All-Pro-Saison 2025 absolvierte, hat sich in diesem Jahr zur tragenden Säule der Verteidigung entwickelt. Im Sommer sicherte ihm die Franchise eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 81 Millionen US-Dollar.

Permanenter Ausfall von DaVon Hamilton

Während sich das Team um Campbell kümmert, steht für Defensive Tackle DaVon Hamilton die Saison bereits vorzeitig zu Ende. Laut NFL-Insider Ian Rapoport zog sich der 29-Jährige einen Riss des Quadrizepsmuskels zu. Solche Verletzungen erfordern in der Regel eine Operation und eine lange Rehabilitationsphase. Hamilton wird die Detroit Lions somit für den gesamten verbleibenden Saisonverlauf nicht unterstützen können, was die Defensive der Lions deutlich schwächt.

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Die beiden Ausfälle treffen die Lions zu einem kritischen Zeitpunkt. Die Defense hatte sich unter der Führung von Campbell und der Unterstützung von Hamilton etabliert. Der Verlust zweier so wichtiger Akteure auf einmal stellt die Trainer um Dan Campbell vor erhebliche taktische Herausforderungen für die kommenden Partien. Es bleibt abzuwarten, wie die verbleibenden Spieler diese Lücken im Kader schließen können.

Verletzungssorgen bei den Baltimore Ravens

Nicht nur in Detroit gibt es Verletzungsmeldungen in der NFL. In Baltimore trifft es Quarterback Lamar Jackson hart. Der 29-Jährige verletzte sich am rechten Daumen, nachdem er von Bills-Linebacker Greg Rousseau unglücklich getroffen wurde. Laut Ravens-Coach Jesse Minter ist eine Operation am Daumen erforderlich. Daraufhin setzten die Ravens Jackson auf die Injured-Reserve-Liste.

Dadurch fällt Lamar Jackson mindestens die nächsten vier Spiele aus. Ob dies gleichzeitig das Saisonende für Jackson bedeutet, wollte Coach Minter öffentlich noch nicht festlegen. NFL-Insider Adam Schefter berichtete zuerst von der schweren Verletzung. Nach dem Ausscheiden Jacksons musste die Ravens-Truppe auf Ersatzmann Tyler Huntley zurückgreifen, der sich ebenfalls verletzte, sodass schließlich Joe Fagnano ins Spiel ging.

Verletzungsbericht und Kaderentscheidungen

Während der Partie gegen Minnesota zeigte sich Wide Receiver Amon-Ra St. Brown zunächst besorgniserregend. Der 27-Jährige fiel nach einem Catch in der Endzone hart zu Boden und musste das Feld verlassen. Nach Überprüfung der Videomaterialien wurde ein möglicher Touchdown jedoch zurückgenommen. St. Brown wurde in der Kabine untersucht und gab später Entwarnung, sodass er das Spiel wieder fortsetzen konnte.

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In Seattle laufen derweil die Vorbereitungen für das Top-Spiel gegen die Chicago Bears. Die Running Backs Zach Charbonnet und Jadarian Price wurden vom Injury Report gestrichen. Charbonnet könnte sein Saisondebüt feiern, nachdem er sich in den Playoffs der Vorsaison einen Kreuzbandriss zuzog. Price verpasste vier Spiele aufgrund einer Brustverletzung.

Head Coach Mike Macdonald wollte sich bezüglich des Einsatzes von Price noch nicht festlegen. Sollte der Erstrunden-Pick aktiviert werden, muss im 53er-Kader Platz geschaffen werden, da zuletzt Emanuel Wilson und George Holani das Duo bildeten. Die Situation bleibt dynamisch und erfordert ständige Anpassungen in den tiefen Rostern der Teams.