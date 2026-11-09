Die Detroit Lions reisen nach München für ihr erstes internationales Spiel seit 2015. Amon-Ra St. Brown freut sich auf Heimspielatmosphäre und deutsche Küche.

Die Detroit Lions befinden sich in einer intensiven Vorbereitungsphase für ihr bevorstehendes internationales Gastspiel in München gegen die New England Patriots. Das Team, das kürzlich in Miami triumphierte, bereitet sich nun emotional und physisch auf die Reise in die deutsche Metropole vor. Der Kampfgeist im Kader ist hoch, nachdem eine emotionale Woche hinter ihnen liegt, in der das Team trotz schwerer Verletzungen zusammenhielt.

Emotionale Führung durch Hamp und Campbell

Sheila Ford Hamp, die Besitzerin der Detroit Lions, sprach nach dem Sieg in einer Kabine mit den Spielern und Trainern. Die 75-jährige Milliardärin betonte ihre Stolz auf die Gruppe. Sie würdigte die Zusammenhalt der Spieler und des Trainerstabs. Eine Woche zuvor hatte Abwehr-Star Jack Campbell eine schwere Wirbelsäulenverletzung erlitten. Trotz dieser Krise blieb die Mannschaft united.

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Trainer Dan Campbell symbolisierte den Zusammenhalt, indem er den Spielball an den verletzten Abwehrspieler Jack Campbell übergab. Dan Campbell ist nicht mit Jack Campbell verwandt. Er betonte die Stärke der Teamstruktur. Ein Champion verfolgt sein Ziel konsequent. Der Trainer vertraut darauf, dass Glaube und Durchhaltevermögen zu positiven Ergebnissen führen.

St. Browns Heimspielgefühl in Deutschland

Amon-Ra St. Brown bereitet sich mit gemischten Gefühlen auf seinen ersten Profi-Auftritt in Deutschland vor. Der 27-jährige Wide Receiver freut sich auf die deutschen Fans. Seine Verbindung zum Land ist familiär begründet. Seine deutsche Mutter Miriam stammt aus Leverkusen. Sein amerikanischer Vater John Brown war Bodybuilding-Champion.

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Die Kindheit des Stars war geprägt vom Leben am Rhein. Er verbrachte die Sommermonate regelmäßig in Deutschland. Amon-Ra besuchte zeitweise einen Kindergarten in der Region. Später spielte er bei Bayer Leverkusen Fußball. Mit 15 Jahren nahm er an der U19-EM im American Football in Dresden teil.

St. Brown möchte die kulturellen Highlights Deutschlands erleben. Er plant eine Spritztour auf der deutschen Autobahn. In den USA gelten strenge Tempolimits. Auf US-Highways sind maximal 80 Meilen pro Stunde erlaubt. Das entspricht rund 129 km/h. St. Brown fährt privat einen Tesla-Cybertruck. Er sehnt sich nach schneller Fahrt.

Ernährung und Erholung in München

Die kulinarischen Vorlieben des Stars sind umfangreich. Er möchte traditionelle deutsche Gerichte probieren. Auf seiner Wunschliste stehen Schnitzel und Kartoffelknödel. Sauerkraut steht ebenfalls auf dem Plan. Currywurst darf nicht fehlen. Pommes mit Mayonnaise sind ebenfalls erwünscht. Auch ein Mezzo Mix soll verkostet werden.

Bei Süßigkeiten bevorzugt er Gummibären. Diese waren in seiner Kindheit ein Favorit. Er plant, Exemplare für die Rückreise einzukaufen. Das Team reist am Donnerstagnacht per Charterflug nach München. Direkt nach der Ankunft am Freitagmorgen findet ein Training statt. Die acht Stunden Flugzeit und der sechsstündige Zeitunterschied müssen überwunden werden.

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Ablauf und Ziel der Deutschland-Reise

Die Detroit Lions streben einen erfolgreichen Start an. Es ist das erste internationale Spiel seit 2015. Am Samstag findet das Abschluss-Training statt. Dieses findet in der Allianz Arena statt. Das Training verläuft kontaktlos. Der Trainer Dan Campbell nennt dies Walkthrough. Das Ziel ist das Abschütteln der Reiseermüdung. Die Fans erwarten spannende Einblicke.

Das Spiel beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr. Die New England Patriots sind der Gegner. Das Match wird live bei RTL übertragen. Die Lions zeigen sich motiviert für die Aufgabe. Die Stimmung im Kader ist positiv. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Reise nach München ist ein wichtiges Kapitel in der Saisonvorbereitung des Teams.