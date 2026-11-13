Detroit Lions vs New England Patriots in München: NFL Munich Game 2026

Detroit Lions und New England Patriots treffen am 15. November in der Allianz Arena aufeinander. Infos zum Kickoff, Tickets und zur NFL-Bundesliga-Kooperation.

Am Sonntag, den 15. November 2026, gastiert die National Football League erneut auf deutschem Boden. Im dritten reinen Münchner NFL Munich Game duellieren sich die Detroit Lions und die New England Patriots in der Allianz Arena. Der offizielle Kickoff ist für 15.30 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Es handelt sich um ein hochkarätiges Duell, das sowohl sportlich als auch kulturell von großer Bedeutung für die Liga und die Fans ist.

Historie der NFL-Spiele in Deutschland

Die Allianz Arena ist bereits zum dritten Mal Austragungsort eines solchen Spiels in München. Zuvor fanden Spiele in Frankfurt und Berlin statt. Im Jahr 2022 gewann ein Team mit 20:17 nach Overtime. Insgesamt wurden seit der ersten Austragung fünf Regular-Season-Spiele in Deutschland gespielt. München, Frankfurt und Berlin waren dabei die drei Schauplätze dieser internationalen Sportveranstaltungen.

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Emotionen von Amon-Ra St. Brown

Der Wide Receiver der Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown, ist besonders emotional auf das Spiel vorbereitet. Seine Mutter Miriam stammt aus Leverkusen, was ihn zu einem Heimkehrer macht. Er darf in seinem sechsten NFL-Jahr erstmals in seiner zweiten Heimat auflaufen. St. Brown beschrieb das Duell mit den New England Patriots als Traum. Er lobte die Verbindung zum Fußball und schlug vor, einen deutschen Bezug herzustellen. Beim Thema Schuhplattler zeigte er sich offen, ohne den Tanz genau zu kennen.

Tickets und Merchandise-Angebot

Für Zuschauer, die noch live im Stadion dabei sein wollen, ist die Situation angespannt. Der offizielle Zweitmarkt bietet kaum noch Karten an. Sobald einzelne Tickets verfügbar sind, sind sie innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Die Option, zusammenhängende Plätze zu finden, ist quasi ausgeschlossen. Parallel dazu spielt der neue NFL-Store in München eine große Rolle. Fans können sich dort mit Merchandise- und Erinnerungsstücken eindecken. Die Preise dort sind jedoch als hoch einzustufen, was die kommerzielle Dimension der Veranstaltung unterstreicht.

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Reaktionen der New England Patriots

Das Team der New England Patriots landete am Donnerstagmorgen in München. Head Coach Mike Vrabel führte das Team zur Ankunft am Flughafen. Dort wurden sie von Mitgliedern des deutschen Patriots-Fanklubs begrüßt. Lorenz Metz, Offensive Tackle aus Neuötting, freut sich besonders über den Besuch. Er betonte die Bedeutung, in seiner bayerischen Heimat aufzulaufen. Trotz der Freude auf die Atmosphäre behält Metz die sportliche Vorbereitung im Blick. Die Mannschaft nutzt die verbleibenden Tage, um sich optimal auf den Sieg am Sonntag vorzubereiten.

Strategische Partnerschaft mit der Bundesliga

Parallel zum Spiel wurde die Zusammenarbeit zwischen der NFL und der Fußball-Bundesliga verlängert. Beide Ligen gaben dies vor dem Match in München bekannt. Die Kooperation startete bereits 2022 und soll nun intensiviert werden. Im Fokus stehen Projekte in den Bereichen Technologie, Marketing und digitale Inhalte. Die NFL will die Wahrnehmung des Sports stärken. NFL-Commissioner Roger Goodell lobte den Wert der führenden Ligen. Geschäftsführer Steffen Merkel betonte das Wachstum auf dem US-Markt als strategisches Ziel der Vereinbarung.