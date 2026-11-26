Aus dem kommunalen Finanzausgleich des Freistaats fließen im kommendne Jahr 116,3 Millionen Euro fließen in die Region Landshut. Das sind 27 Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr.

Am Donnerstag wurde den Abgeordneten des Bayerischen Landtags die Höhe der Schlüsselzuweisungen für 2027 bekannt gegeben. Diese betragen bayernweit rund 5,46 Milliarden Euro und damit knapp 480 Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr.

Von diesem Zuwachs um 9,6 Prozent profitiert die Region Landshut überdurchschnittlich, wie Landtagsabgeordnete Ruth Müller in einer Pressemitteilung bekannt gab. Insgesamt fließen nach Niederbayern rund 640,4 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen. Davon entfallen rund 116,3 Euro auf die Region Landshut. Die kreisfreie Stadt Landshut erhält rund 43,4 Millionen Euro, die 35 Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises erhalten zusammen rund 37 Millionen Euro.

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Hinzu kommen die Landkreisschlüsselzuweisungen in Höhe von rund 36 Millionen Euro, die unmittelbar dem Kreishaushalt zugutekommen. Landtagsabgeordnete und Kreisrätin Müller freut sich besonders über die deutliche Steigerung der Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Landshut: „Lagen die Zahlen in den letzten beiden Jahren noch jeweils bei rund 29 Millionen Euro, so erhalten wir für 2027 insgesamt 35.955.656 Euro an Zuweisungen. Dringend benötigtes Geld, das für die vielen Aufgaben in unserem Landkreis notwendig ist“.