Deutsch-Deutscher Kracherduell um den Champions League Halbfinal

Das wird ein deutsch-deutscher Kracherduell um den Gewinn der Champions League zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin stehen, die Dauer-Rivalen aus der Bundesliga, im Halbfinale gegenüber. Im zweiten Halbfinal stehen sich Titelverteidiger SC Magdeburg und die Füchse Berlin gegenüber. Es ist Knaller!

Das wird ein deutsch-deutscher Kracherduell um den Gewinn der Champions League zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin stehen, die Dauer- Rivalen aus der Bundesliga , im Halbfinale gegenüber.

Die Auslosung fand am Dienstag in Wien statt, wo die Teams für das Truckscout24 Final4 der Champions League im 13. und 14. Juni in der Kölner Lanxess Arena ausgelost wurden. Dank der Wiederbesetzung mit dem SC Magdeburg, den Füchsen Berlin und Barcelona sind drei von vier Teams dabei, die bereits im Vorjahr um diesen Titel spielten. Auch Aalborg, ein Dänen-Klub, kam mit dabei, der bereits im Finale 2024 stand.

Das Team von Nationalspieler Juri Knorr wurde gleich als erstes Los gezogen. Gegner werden die Spanier des FC Barcelona sein. Aalborgs Niklas Landin freut sich auf ein großes Wochenende und einen großen Fight. Im zweiten Halbfinale stehen sich Titelverteidiger SC Magdeburg und die Füchse Berlin gegenüber.

Das Finale war im Vorjahr noch einmal ihr. Diesmal kann nur einer der deutschen Klubs ins Endspiel einziehen. Marktforscher Christian O’Sullivan vom SCM äußert sich optimistisch: "Es wird hart werden... aber jedes Team ist ein hartes Los gewesen.

" In der Bundesliga gewannen die SCM bereits in dieser Saison zweimal gegen die Füchse. Berlins Aitor Arino äußert sich entschieden: "Wir werden versuchen, Magdeburg zu schlagen.





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