Deutsch-deutsches Kracherduell um die Champions League

Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin, die Bundesliga-Rivalen, stehen im Halbfinale der Champions League gegenüber. Mit dem SC Magdeburg, den Füchsen Berlin und Barcelona sind gleich drei der vier Teams dabei, die bereits im Vorjahr um diesen Titel spielten. Aalborg, ein dänischer Klub, kam hinzu, der bereits im Finale 2024 stand. Titelverteidiger SC Magdeburg und die Füchse Berlin stehen im zweiten Halbfinale gegenüber. Im Vorjahr war das Finale. Diesmal kann nur einer der deutschen Klubs ins Endspiel einziehen.

Deutsch-deutsches Kracherduell um den Gewinn der Champions League . Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin , die Dauer-Rivalen aus der Bundesliga , stehen sich bereits im Halbfinale gegenüber.

Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien.am 13. und 14. Juni in der Kölner Lanxess Arena ausgelost. Wobei mit dem SC Magdeburg, den Füchsen Berlin und Barcelona gleich drei der vier Teams wieder dabei sind, die bereits im Vorjahr um diesen Titel spielten. Mit Dänen-Klub Aalborg kam eine Mannschaft hinzu, die 2024 bereits im Finale stand.

Das Team von Deutschlands Nationalspieler Juri Knorr wurde von EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner gleich als erstes Los gezogen. Gegner werden die Spanier des FC Barcelona sein. Aalborgs Niklas Landin: „Wir freuen uns auf ein großes Wochenende und einen großen Fight gegen Barca.

“ Damit war allerdings auch klar, was im zweiten Halbfinale passiert... Da stehen sich Titelverteidiger SC Magdeburg und die Füchse Berlin gegenüber. Im Vorjahr war das noch das Finale. Diesmal kann nur einer der deutschen Klubs ins Endspiel einziehen.

SCM-Kapitän Christian O’Sullivan: „Es wird hart werden, dieses Spiel zu gewinnen. Aber alles sind starke Mannschaften, da wäre jeder Club ein hartes Los gewesen.

“ In der Bundesliga gewann der SCM in dieser Saison bereits zweimal gegen die Füchse. Berlins Aitor Arino: „Wir werden versuchen, Magdeburg zu schlagen.





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