Deutsch-italienische Musik-Party vor Eurovision Song Contest

Am Samstag tritt Sarah Engels mit ihrem Song „Fire“ für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Am Mittwoch gab der deutsche Botschafter in Österreich einen Empfang für die deutsche Sängerin mit italienischen Wurzeln im Wiener Museumsquartier. Beide Darbietungen wurden mit großem Beifall der etwa 200 Gäste honoriert.

Jetzt verneigt sich selbst die hohe Politik vor ihr. Am Samstag tritt Sarah Engels (33) in Wien mit ihrem Song „Fire“ für Deutschland beim Eurovision Song Contest an.

Am Mittwoch gab der deutsche Botschafter in Österreich, Vito Cecere (59), einen Empfang für die deutsche Sängerin mit italienischen Wurzeln im Wiener Museumsquartier. Und da bot es sich an, dies mit seinem italienischen Botschafterkollegen Giovanni Pugliese (63) zu tun. So wurde es eine deutsch-italienische Musik-Party. - Songs zum Besten gab.

Sie trug einen schwarzen, schulterfreien Hosenanzug und hatte die Haare nach hinten zurückgebunden. Gefolgt wurde ihr Auftritt von dem italienischen ESC-Sänger Sal Da Vinci, der seinen Song „Per Sempre Sì“ präsentierte. Beide Darbietungen wurden mit großem Beifall der etwa 200 Gäste honoriert. und Medien. Weimer: „Der ESC ist ein großes Fest der Toleranz und der Vielfalt.

Die Stimmung ist gut. Ich drücke vor allem Sarah Engels die Daumen, dass sie gut abschneidet. Sie ist meine Favoritin und wird alle überraschen am Samstag. Sie hat eine Superstimme und eine Superbühnenpräsenz und sie verkörpert Lebenslust, die wir übrigens in Deutschland auch gerade brauchen.





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