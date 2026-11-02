Deutsch-Polnische Beziehungen: Grenznähe und Reisen stärken positives Bild

Neue Studie zeigt: Deutsche und Polen mit Grenznähe oder Reisen im Nachbarland sehen sich positiver. Wirtschaft und Kooperation dominieren, historische Themen bleiben relevant.

Die geografische Nähe zur Grenze sowie persönliche Besuche im Nachbarland prägen maßgeblich die Wahrnehmung zwischen Deutschen und Polen. Menschen, die in Grenznähe wohnen, haben die jeweiligen Nachbarländer deutlich öfter besucht als der Durchschnitt der Bevölkerung. Dieses direkte Erleben führt zu einem differenzierteren Urteil über die Nachbarn. Seit der deutschen Einheit im Jahr 1990 sind fünfundsiebzig Prozent der Polen mindestens einmal in Deutschland gewesen, während vierzig zwei Prozent der Deutschen Polen besucht haben. Diese Zahlen verdeutlichen, wie intensiv der Austausch ist, der das gegenseitige Verständnis fördert.

Reisen als Faktor für differenzierte Urteile

Regelmäßige Erhebungen durch das Instytut Spraw Publicznych, das Deutsche Polen-Institut, die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit dokumentieren diese Entwicklung seit dem Jahr 2000. Befragte, die das jeweilige Nachbarland besuchen, äußern ausgeprägtere und positivere Meinungen. Dieser positive Effekt stellt jedoch keine unkritische Begeisterung dar. Auch Reisende üben Kritik am Nachbarn, doch sie sprechen sich häufiger für Partnerschaft, Kooperation und die Achtung der Interessen des anderen Staates aus. Agnieszka Łada-Konefał, Vizedirektorin des Deutschen Polen-Instituts, betont, dass diese Offenheit für Zusammenarbeit die Beziehung stabiler macht, ohne die kritische Distanz zu verlieren.

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Wirtschaftliche Interessen dominieren die Sichtweise

Die wirtschaftlichen Verflechtungen bilden das Fundament für die positive Einstellung beider Nationen. Fünfundsiebzig Prozent der Befragten auf beiden Seiten nennen gemeinsame wirtschaftliche Interessen als Hauptgrund für ihre positive Sicht der Nachbarn. Ein Drittel führt persönliche Kontakte als weiteren zentralen Faktor an. Fünfzig drei Prozent der Deutschen sind der Überzeugung, dass die wirtschaftlichen Vorteile tatsächlich beiden Seiten zugutekommen. In Polen ist diese Einschätzung mit vierzig drei Prozent weniger ausgeprägt; einundzwanzig sieben Prozent sind der Ansicht, Deutschland profitiere überproportional von der Partnerschaft.

Die konkreten Vorlieben unterscheiden sich dabei in der Wahrnehmung von Qualität und Preis. Polen schätzen an Deutschland vor allem die hohe Qualität der Straßen und Schieneninfrastruktur sowie die touristische Attraktivität des Landes. Der deutsche Ruf "Made in Germany" steigert die Attraktivität deutscher Waren in Polen erheblich. Im Gegenzug freuen sich Deutsche in Polen über die günstigeren Preise, was fünfundfünfzig Prozent der Befragten nennen, sowie über die freundlichen Menschen, die fünfundfünfzig Prozent als positiven Aspekt hervorheben. Für Deutsche hat die Information, dass ein Produkt aus Polen stammt, hingegen wenig Bedeutung für ihre Kaufentscheidung.

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Diskrepanzen bei der EU-Partnerschaft und Sicherheit

Historische Themen und politische Einflüsse

Es gibt signifikante Unterschiede in der Wahrnehmung, wie Deutschland Polen innerhalb der Europäischen Union behandelt. Nur einunddreißig Prozent der Polen empfinden Deutschland als gleichberechtigten Partner, während vierzig sechs Prozent angeben, dass dies selten oder nie der Fall sei. Im umgekehrten Fall urteilen fünfzig vier Prozent der Polen und fünfzig zwei Prozent der Deutschen, dass Deutschland für Polen ein verlässlicher Partner ist. Beide Seiten stimmen jedoch überein, dass zwei Drittel mehr Maßnahmen gegen russische Desinformation und Sabotage wünschen. Diese gemeinsame Sorge vor externen Bedrohungen verbindet die Gesellschaften trotz politischer Differenzen.Bei historischen Fragen zeigen sich deutliche Spannungen zwischen den Bevölkerungen. In Deutschland äußern sechundsechzig Prozent die Sorge um den Umgang mit der Vergangenheit, in Polen sind es fünfzig zwei Prozent. Für einundzwanzig neun Prozent der Polen sind historische Fragen die wichtigste Thematik, während dies nur für sechzehn Prozent der Deutschen zutrifft. Dennoch teilen beide Seiten die Einschätzung, dass Fragen der Wiedergutmachung das größte Problem der Beziehungen darstellen. Die politische Ausrichtung der Wähler beeinflusst diese Sichtweisen stark. Anhänger der AfD halten historische Fragen häufiger für abgeschlossen, haben weniger Angst vor Russland und unterstützen die deutsch-polnische Kooperation im Sicherheitsbereich in geringerem Maße als andere Wählergruppen.