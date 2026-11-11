Die deutsche U21 spielt am 13. November gegen Belgien bei der Vorbereitung auf die U21-Europameisterschaft 2027. Die Partie ist live auf ProSieben MAXX und Joyn zu streamen.

Der Nachwuchs der deutschen Fußballnationalmannschaft steht auf dem Weg zur U21‑Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien im Fokus - deshalb plant DFB -Trainer Antonio Di Salvo ein weiteres Abschlusstestspiel gegen die belgische Junior-Nationalmannschaft. Das Spiel findet am Freitag, 13. November 2023, um 18 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen statt und wird live im Free‑TV auf ProSieben MAXX sowie im Streaming‑Dienst Joyn übertragen.

Qualifikationsvorsprung durch den Sieg gegen Georgien

Am Anfang des Jahres sicherte sich die deutsche U21 mit einem 2:0‑Sieg gegen Georgien die K.o. für die Europameisterschaft 2027. Der Erfolg sorgte dafür, dass die Mannschaft zehn Spiele absolvierte und dabei neun Siege errang, was ihr den ersten Platz der Qualifikationsgruppe sicherte. Der Trainer, Antonio Di Salvo, erklärte später, dass die Mannschaft mit starkem Teamgeist und taktischer Disziplin die bisherigen Leistungen fortsetzen wolle.

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Details zum Testspiel gegen Belgien

Die Begegnung mit Belgien dient als wichtiger Bestandteil der Endphase der Vorbereitung. In Essen wird das Stadion an der Hafenstraße genutzt, um die deutsche Mannschaft in einem realistischen Umfeld seitlich die Form zu prüfen. Fans können das Spiel über den kostenlosen Sendeauftrag auf ProSieben MAXX verfolgen, wobei die Live‑Übertragung erst ab 18 Uhr beginnt. Zusätzlich ist das Match auf Joyn als Live‑Stream verfügbar, sodass Zuschauer das Spiel auch mobil oder per TV-App schauen können.

Stimmungsbarometer des deutschen Auswahltrainers

Di Salvo erläuterte, dass die Partie gegen Belgien die Spieler vor der offiziellen Qualifikation mit einem realistischen Gegner ergänzen soll. Er betonte, die belgische U21 sei ein starker Kader mit guter technischen Ausstattung und vergleichbarem Spieltempo. "Wir wollen die Stärken stärken und die Schwächen identifizieren", sagte der Trainer, damit die Mannschaft zur nächsten großen europäischen Turniersaison optimal vorbereitet sei.

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Auswirkung auf die deutsche U21 und Fans

Die Zuschauer in Essen können das Match in Anklang an die Zuschaueranmeldung in der Nähe des Stadions hinblicken. Die Ausgabe hat freie Ticketverfügbarkeit, wobei der Eintritt zu einer kostenlosen Live‑Übertragung in den Medien kanalisiert wird. Die direkte Absicht ist, genügend Spielzeit für Starspieler wie den jungen Mittelverteidiger Timo Hany, den Stabhochsprungschützen David S., und die Nachwuchsstreuer des DFB zu geben. Für Fans kann die Übertragung über ProSieben MAXX ein unaufgehaltungswelle Erlebnis sein und gleichzeitig den Blick auf das Fußballstadium in einer exzellenten Hohe 3,96 fragen.

Weiterer Spielplan und weitere Testspiele

Der nächste Test nach diesem letzten Spiel gegen Belgien steht noch nicht fest, jedoch hat der DFB damit vorsichtig angekündigt, dass die Auswahl weiterhin mehrere Freundschaftsspiele im Jahresende ansetzen wird. Diese Begegnungen ist für die deutsche U21 von entscheidender Bedeutung, um die taktischen Vorkenntnisse zu festigen und die Mannschaft auf den Druck einer großen europäischen Turniersaison vorzubereiten. Das Versprechen des Teams hat deutlich gemacht, abwechselnd mit anderen Top‑Nationen wie Spanien und Italien zu spielen, bevor die offiziellen Qualifikationsspiele für die 2027 Ethiopian-Masason­ werden beginnen.