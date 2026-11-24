Statt nur Geld nach Kiew zu schicken, lässt die Bundesregierung ukrainische Drohnen und Waffen zunehmend hierzulande bauen. Welche Start-ups, Gemeinschaftsunternehmen und Industriekonzerne dabei zentrale Rollen spielen.

Auterion und der ukrainische Drohnenhersteller Skyfall planen die Produktion autonomer Drohnen und Abfangsysteme an einem geschützten Standort in Deutschland, um die ukrainischen Streitkräfte mit Nachschub zu versorgen.

Quantum Systems hat mit Quantum Frontline Industries das erste Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das ukrainische Drohnen in Deutschland in Serie fertigt, und plant, seine Produktionskapazität bis 2027 zu verfünffachen. Außer Start-ups engagieren sich immer mehr Mittelstandsunternehmen und Maschinenbauer in deutsch-ukrainischen Rüstungskooperationen, unterstützt durch die Plattform Brave1 und die Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer. Die Joint Ventures sichern durch deutsche Mehrheitsbeteiligungen Zugang zu geheimen Ausschreibungen und schützen vor Korruption sowie unregulierter Konkurrenz, während politische Akteure auf langfristige Stabilität und Wachstum setzen.

Also read Bauerndemo am Kanzleramt: Das Geld, für das sie kämpfen, kassieren andere

Es war im Dezember 2025, als Lorenz Meier ankündigte: „Sie werden mich in den nächsten Jahren viel mit Regierungen und der Politik sehen und wir werden zusammen mit Partnern viele Fabriken eröffnen.

“ Nun, ein knappes Jahr später, lässt sich sagen: Der deutsche Gründer des Rüstungs-Start-ups Auterion hat Wort gehalten.und dem ukrainischen Premierminister Serhij Koretskyj verkündete Meier beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum am vergangenen Freitag ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit dem ukrainischen Drohnenhersteller Skyfall. Bei null fangen die Partner dabei nicht an. Zusammen haben Auterion und Skyfall laut eigenen Angaben bereits jetzt mehr als 50.000 Kampfdrohnen vom Typ Shrike an die ukrainischen Streitkräfte geliefert.

In der neuen Fertigung, außerhalb der Reichweite russischer Luftangriffe, soll das Portfolio nun schrittweise anwachsen. Etwa um Abfangdrohnen vom Typ P1-Sun. Es ist nur ein Beispiel für einen Wandel, der in dieser Woche beim Ukrainegipfel im Berliner Regierungsviertel sichtbar wurde. Und der inzwischen in immer mehr Fabriken des Landes Realität ist: Unter dem Dach der Regierungsinitiative „Build with Ukraine“ verschmelzen ukrainische Fronterfahrungen mit deutscher Serienindustrialisierung nach NATO-Standards.

Advertisement

Das Ergebnis: Während die Produktion auf deutschem Boden vor russischen Luftangriffen geschützt ist, erhält die ukrainische Front verlässlichen Nachschub im großen Maßstab – und Deutschland stärkt gleichzeitig die eigene technologische Basis und langfristig auch die Versorgungssicherheit der Bundeswehr.

„Eine Fabrik in Deutschland verschafft den deutschen Streitkräften eine heimische Bezugsquelle für genau jene Drohnen, die die ukrainischen Einheiten jede Woche einsetzen“, lobt Auterion-Gründer Meier. Deutsch-ukrainische Joint Ventures wie das von Auterion und Skyfall gibt es hierzulande inzwischen in zweistelliger Zahl. Zu den Vorreitern zählt dabei das Münchner Start-up Quantum Systems. Bereits im Dezember 2025 gründeten die Münchner mit Quantum Frontline Industries das erste vollwertige Gemeinschaftsunternehmen, das ukrainische Drohnen auf deutschem Boden in Serie fertigt.

QFI plant, seine Produktionskapazität im Jahr 2027 zu verfünffachen, wie das Unternehmen ebenfalls am Freitag ankündigte.

„Durch QFI haben wir gezeigt, was ukrainische Ingenieurskunst und deutsche Fertigung gemeinsam erreichen können“, lobte Matthias Lehna, Vice President bei Quantum Systems und Geschäftsführer des Joint Ventures. Inzwischen sind bei Quantum Systems zudem zwei weitere ähnliche Joint Ventures dazugekommen: WIY Drones, der Abfangdrohnen herstellt, sowie Tencore, dessen Fokus auf unbemannten Bodensystemen liegt. Start-up-Kooperationen aber sind nur eine Seite der Medaille.

„Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und ukrainischen Unternehmen hat in den vergangenen Monaten deutlich an Breite gewonnen“, sagt BDI-Rüstungsexperte Matthias Wachter. Längst suchen nicht mehr nur junge Software-Pioniere oder etablierte Rüstungskonzerne den Schulterschluss, sondern zunehmend auch klassische Zulieferer aus dem Mittelstand und Quereinsteiger aus dem Maschinenbau.

„Vieles davon findet außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung statt“, so Wachter. Damit deutsche und ukrainische Unternehmen zueinanderfinden, gibt es zwei Kanäle: Auf ukrainischer Seite ist die staatliche Tech-Plattform Brave1, die inzwischen mehr als 2000 militärische Systeme und Prototypen katalogisiert hat, das zentrale Einfallstor. Parallel betreibt die Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer (AHKDas US-Unternehmen bietet der deutschen Luftwaffe eine völlig neue Generation von Drohnen an. Die Konkurrenten Helsing, Airbus und Rheinmetall müssen sich sputen, um zum Zuge zu kommen.

Advertisement

Knapp 200 kooperationswillige Unternehmen aus Deutschland haben sich dort inzwischen schon registriert. Ein Teil dieser Unternehmen habe auch „an unseren Defence-Reisen in die Ukraine teilgenommen, um potenzielle Partner vor Ort zu treffen“, sagt eine Sprecherin..

„Wer sich aus vorhandenen Kapazitäten und Kompetenzen ein neues Geschäftsfeld erschließen will, dem bietet die Rüstungsbranche derzeit großes Potenzial“, sagte CEO Jürgen Otto kürzlich. Große Hoffnungen setzt das Unternehmen vor allem auf eine Kooperation mit dem ukrainischen Rüster Skyeton, die ebenfalls zeitnah in einem Gemeinschaftsunternehmen münden soll. Gemeinsam mit einem Ingenieurdienstleister plant Heidelberger Druck, dessen Aufklärungsdrohnen bald in Serie herzustellen – auf eigenen Fertigungsstraßen in Deutschland.

Dass die Verflechtung dabei vor allem über Gemeinschaftsunternehmen läuft, hat nicht nur wirtschaftliche, sondern auch regulatorische Gründe: Ukrainische Firmen erhielten wegen fehlender Sicherheitsüberprüfungen und spionagebezogener Risiken auf absehbare Zeit keinen direkten Zugang zu geheimen Ausschreibungen westlicher Beschaffungsbehörden, heißt es aus Industriekreisen. Ein Joint Venture, an dem der deutsche Partner die Mehrheit von 51 Prozent hält, diene deshalb als rechtliches und organisatorisches Zwischenglied. So kann die deutsche Muttergesellschaft an geheimen Ausschreibungen teilnehmen, Unterlagen prüfen und Teilaufträge an das Joint Venture vergeben.

Das schützt zugleich den heimischen Markt: Es bewahrt die deutsche Industrie vor unregulierter Dumping-Konkurrenz und stellt sicher, dass europäische Standards eingehalten werden. Die Ukraine hat eigene militärische Technologien für große Reichweiten entwickelt. Beim Angriff auf die Krimbrücke kamen ein Dutzend verschiedene Lenkwaffen zum Einsatz. Hinzu kommt: Die Einbindung deutscher Partner schützt vor Korruption und Zweckentfremdung.

Das sei bei bloßen Finanzhilfen für die Ukraine ein nicht zu unterschätzendes Risiko, sagt jemand, der eng mit dem Thema vertraut ist. Man habe deshalb „mit dem deutschen Modell der gemeinsamen Produktion jetzt eine dankbare Sicherheitsstufe eingebaut“: Im Gegensatz zu rein ukrainischen Rüstern würden es deutsche Unternehmen „nicht riskieren, durch unsaubere Geschäftspraktiken auf der schwarzen Liste zu landen“. Nicht nur deshalb dürfte die deutsch-ukrainische Industriepartnerschaft gekommen sein, um zu bleiben.

„Was wir jetzt in der Ukraine investieren, werden wir als Dividende in Form von Stabilität, Exportmöglichkeiten, gemeinsamen Projekten und Wachstum mehrfach zurückerhalten“, gelobte Bundeskanzler Merz am Freitag vor rund 500 Managern und Politikern. Hinzu kommt: „Aus einem Joint Venture kann eine Beteiligung werden. Aus einer Beteiligung kann eine Übernahme entstehen“, heißt es aus Industriekreisen. Jetzt, wo es in die Phase der Konsolidierung der vielen europäischen Rüstungs-Start-ups gehe, böten Partnerschaften mit ukrainischen Herstellern eine gute Ausgangslage.

„Wir könnten dann vom Joint-Venture-Modell zunehmend in Richtung M&A gehen, umso mehr im Falle eines möglichen Waffenstillstands. “