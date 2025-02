Deutsche Aktien mit Kurspotenzial: Analysten sehen massive Chancen

Diese deutschen Aktien haben laut Analysten das Potenzial, deutlich an Wert zu gewinnen. Mit steigenden Immobilienpreisen und wachsenden Mieteinnahmen könnten einige Unternehmen in den kommenden Monaten starke Kursgewinne erzielen.

Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland bieten sich bei einigen Aktien massive Kurschancen, die Anleger jetzt nutzen können. Ein guter Indikator dafür, wo die Aussichten auf Wertsteigerungen besonders groß sind, sind die Kursziele der analysierenden Experten.

Laut der Plattform TipRanks weisen folgende deutsche Aktien laut Konsensschätzungen der Analysten das größte Kurspotenzial auf: **Aktuelle Chance bei der Wohnungssuche**Der Immobilienkonzern hat sich nach zwei schwachen Jahren im Immobiliensektor im Kurs deutlich erholt, notiert aber weiter signifikant unter den Hochs des Jahres 2021/22. Dies könnte sich bald ändern, besonders mit Blick auf wieder steigende Immobilienpreise und wachsende Mieteinnahmen. Für Anleger könnte sich daraus eine Chance ergeben, die sie laut Empfehlung von BÖRSE ONLINE ergreifen sollten. Aktuell wird bei dem Papier mit einem Kursziel von 39 Euro zum Kauf geraten. Die Plattform TipRanks zeigt, dass es bei einigen deutschen Unternehmen große Chancen auf Kurssteigerungen gibt. Das liegt unter anderem an der positiven Einschätzung der Analysten. Mit steigenden Immobilienpreisen und wachsenden Mieteinnahmen könnten bestimmte Aktien in den kommenden Monaten deutlich an Wert gewinnen





