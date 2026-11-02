Deutsche Alpinisten in Not: Rettungseinsatz im Hochkönig und an der Zugspitze

Ein 20-jähriger Deutscher wurde nach 14-stündiger Aktion im Hochkönigmassiv geretTet, nachdem er von seinen Begleiter zurückgelassen worden war. Parallel dazu ereignete sich an der Zugspitze eine weitere alpine Notlage.

Gefährliche Lage im Hochkönig massiv und auf der Zugspitze

Isolierung und Rettungseinsatz am Königsjodler

Deutsche Alpinisten haben sich in den letzten Tagen in lebensbedrohliche Notlagen in den Alpen manövriert. Während im Bundesland Salzburg ein junger Kletterer stundenlang in Kälte und Schnee auf Rettung warten musste, ereignete sich parallel an der Zugspitze ein weiterer Vorfall, bei dem eine Jugendliche geborgen werden musste. Die Ereignisse zeigen erneut die Risiken auf, die entstehen, wenn Wetterwarnung en ignoriert und Touren schlecht geplant werden. Im Hochkönig massiv kam ein 20-jähriger Mann aus der Region Nürnberg zu Schaden, nachdem er trotz eindringlicher Warnungen bei schlechter Witterung eine anspruchsvolle Klettertour gestartet hatte.

Der 20-Jährige war mit zwei weiteren deutschen Bergsteigern den Klettersteig Königsjodler in der Nähe von Ehrwald gestiegen. trotz der Warnung einer vorbeikommenden Wanderin und der düsteren Wetterprognose begaben sie sich viel zu spät auf den Weg. Als sie in einer Höhe von etwa 2600 Metern nicht mehr weiterkamen, trennten sich die Wege der Gruppe. Die beiden Begleiter setzten ihren Aufstieg Richtung Gipfel fort, während der 20-Jährige zurückblieb und einen Notruf absetzte. die Bergrettung Mühlbach erhielt den Notruf und entsandte ein elfköpfiges Team zu Fuß, da ein Hubschraubereinsatz wegen des Schneetreibens und der vereisten Felspartien nicht möglich war. Der Einsatzleiter Wolfgang Haggenmüller betonte,dass der Aufstieg für die Retter ebenfalls fordernd war.

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Strategien zur Überlebenssicherung und Abstiegsschwierigkeiten

Während der mehreren Stunden, die die Retter bRauchten, um den jungen Mann zu erreichen,stand die Bergwacht telefonisch mit ihm in Verbindung. Um Hypothermie vorzubeugen, wiesen die Einsatzkräfte den Erschöpften an, sich weiterhin zu bewegen und Kniebeugen zu machen. Die Zeit spielte jedoch eine entscheidende Rolle; erst gegen Mitternacht erreichten die Bergretter den Unterkühlten. Der anschließende Abstieg gestaltete sich als extrem gefährlich. der Steig war durch Neuschnee unkenntlich, es herrschte Absturzgefahr und es lösten sich Schneerutschen im steilen Gelände. Für den sicheren Abstieg musste der Mann angeseilt werden. Die gesamte Rettungsaktion, vom Notruf bis zur sicheren Unterbringung, dauerte insgesamt 14 Stunden. gerhard Kremser, der Bezirksleiter der Bergrettung, warnte, dass eine weitere Nacht in dieser Situation ohne Überlebenschancen geblieben wäre.

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Recherchen und Warnung vor Selbstüberschätzung

Die beiden Begleiter des 20-Jährigen hatten das geschlossene Matrashaus am Gipfel in etwa 2900 Metern Höhe erreicht und stiegen am nächsten Tag über den normalen Wanderweg ab. Es bleibt unklar, ob ihr Verhalten strafrechtliche Konsequenzen haben wird, da die Staatsanwaltschaft die Umstände prüft. Die Bergrettung nutzt den Vorfall erneut als Lehrbeispiel für die Bedeutung der Tourenplanung. Offizielle Stellen mahnen, dass Bergsteigen auch bedeutet,rechtzeitig umzukehren,wenn die Bedingungen zu riskant werden. selbstüberschätzung und das Ignorieren von Warnsignalen können zügig zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Parallel dazu gab es Vorfälle an der Zugspitze, wo ein junges Paar wegen kniehohen Schnees in Not geriet. Dort wurde die 17-jährige Begleiterin unverletzt per Polizeihubschrauber geborgen, während ihr Begleiter abstieg.