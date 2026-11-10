Deutsche Angler fangen 3,62 Meter großen Weißen Stör in Kanada

Ein deutsches Anglerteam hat im Fraser River einen rekordverdächtigen Weißen Stör mit einer Länge von 362 Zentimetern gefangen. Die Jagd dauerte drei Stunden.

Ein deutsches Anglerteam hat im kanadischen Fraser River einen außergewöhnlich großen Weißen Stör gefangen, der neue Maßstäbe in der Sportfischerei setzt. Tobias Tourniaire aus Neustadt/Aisch, der für den kaufmännischen Bereichsleiter zuständig ist, führte das Team zu diesem historischen Erfolg. Der gefangene Riese erreichte eine Länge von 362 Zentimetern und wog geschätzt zwischen 500 und 600 Kilogramm.

Rekordfisch übertrifft Durchschnittsmaße deutlich

Die Dimensionen des Weißen Störs (Acipenser transmontanus) übertreffen die statistischen Durchschnittswerte bei weitem. Laut dem Fachmagazin Blinker liegt die mittlere Länge dieser Fischart bei etwa 210 Zentimetern, während Maximalgrößen von bis zu sechs Metern theoretisch möglich sind. Die Länge von 362 Zentimetern grenzt heutzutage beinahe an ein Naturwunder, da solche Exemplare selten sind.

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Ein Vergleich mit früheren Fangberichten unterstreicht die Besonderheit dieses Tieres. Im Juni 2026 meldeten kanadische Regionalzeitungen und Angelplattformen einen 356 Zentimeter langen Fisch. Der aktuelle Fang des deutschen Teams übertrifft diese Angabe um sechs Zentimeter und ist somit zweifellos rekordverdächtig. Die Kombination aus Größe und Gewicht macht diesen Weißen Stör zu einem besonderen Objekt der Bewunderung.

Kraftvolle Jägerteamarbeit gegen natürliche Strömung

Die Jagd auf den Urzeit-Riesen war ein physisch anstrengendes Unterfangen, das die Zusammenarbeit des Teams auf die Probe stellte. Der Weiße Stör entzog sich zunächst fast eine Stunde lang seinem Versteck. Sobald er das Licht des Tages erblickte, begann ein intensiver Kampf, bei dem die Angler gegen die starke Strömung des Fraser River ankämpfen mussten.

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Das Tier zog das Boot sechs Kilometer den Fluss hinab. Nach drei Stunden harter Arbeit gelang es dem Team, den Riesen-Fisch zu bändigen und an ein seiches Ufer zu ziehen. Tobias Tourniaire betonte, dass ein solches Unternehmen allein unmöglich gewesen wäre. Der Erfolg basierte auf der engen Kooperation mit Andreas Kleinhaus und Robert Wozniakiewicz, die beide über die nötige Erfahrung für derartige Situationen verfügten.

Organisatorische Expertise im Norden von Vancouver

Die Expedition wurde maßgeblich von Andreas Kleinhaus von Andy's Big Fish Tours in Vreden (Nordrhein-Westfalen) organisiert. Vor Ort in der kanadischen Provinz British Columbia unterstützte Robert Wozniakiewicz von der Kilby Lodge im Ort Harrison Mills das deutsche Team. Diese logistische und erfahrungsbasierte Unterstützung war entscheidend für das Gelingen der Expedition.

Tobias Tourniaire selbst hatte bereits Erfolge mit Fischen über zwei Metern verzeichnen können. Dennoch bezeichnete er diesen Weißen Stör als den größten Fang seiner bisherigen Karriere. Die Tatsache, dass der Fisch nicht ins Boot gehoben werden durfte, erforderte eine präzise Taktik. Die Angler steuerten eine flache Sandbank an und stiegen selbst ins Wasser, um den Fisch direkt am Ufer zu kontrollieren.

Forschung und Freilassung nach gesetzlicher Vorgabe

Nach der erfolgreichen Befischung folgte ein striktes Protokoll, das dem Schutz der Art dient. Der gigantische Fisch wurde nicht zum Verzehr bestimmt. Stattdessen wurde der Weiße Stör vermessen und mit einem Chip zu Forschungszwecken versehen. Diese Maßnahme dient der wissenschaftlichen Erfassung der Population und der Gesundheit der Art.

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Das Team dokumentierte den Moment mit Fotos als Erinnerung. Anschließend wurde der Fisch gemäß den Richtlinien für das Angeln in British Columbia wieder in den Fraser River freigelassen. Gefangene Riesen-Störe müssen nach lokalen Vorschriften zurückgesetzt werden. Dies gewährleistet, dass solche Naturwunder auch in Zukunft Bestand haben und von künftigen Generationen beobachtet werden können.