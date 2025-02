Deutsche Anleger sehen Aktien-Crash gelassen: Chancen statt Risiken

Eine neue Studie der Comdirect Bank zeigt, dass die Mehrheit der deutschen Anleger einen möglichen Crash an den Aktienmärkten gelassen betrachtet. 53 Prozent sehen in Kurseinbrüchen eine Chance, während nur 10 Prozent Risiko erkennen. Frauen fokussieren sich stärker auf die langfristige Entwicklung ihrer Investments, während Männer eher Chancen bei Kursrückschlägen sehen.

Eine Mehrheit der deutschen Anleger betrachtet einen möglichen Aktienmarkt - Crash gelassen. Dies ergibt sich aus einer exklusiv vorliegenden Studie der Comdirect Bank. Demnach sehen 53 Prozent der befragten Wertpapierbesitzer denkbare Kursrückschritte als Chance. Nur 10 Prozent bewerten solche Verluste als Risiko. 37 Prozent der Anleger antworteten mit „Weder noch“ – sie konzentrieren sich auf die langfristige Entwicklung ihrer Investitionen.

Die Comdirect befragte 1000 Wertpapierbesitzer zwischen 18 und 59 Jahren in Deutschland. Die Online-Umfrage fand im vierten Quartal 2024 statt. Frauen fokussieren sich der Befragung zufolge deutlich häufiger als Männer auf die langfristige Wertentwicklung (44 Prozent gegenüber 29 Prozent bei Männern). Männer hingegen sehen bei Kurseinbrüchen häufiger Chancen als Anlegerinnen (62 Prozent gegenüber 44 Prozent bei Frauen).Die Mehrheit der Befragten ist überzeugt, besser für das Alter vorgesorgt zu haben als Nicht-Börsianer. Mit der Wertentwicklung ihres eigenen Depots sind 8 von 10 Studienteilnehmenden zufrieden bis sehr zufrieden. Ein Grund dafür könnte sein, dass 77 Prozent der Befragten über ihren gesamten Anlagezeitraum ein Plus im Depot verzeichnen konnten. Lediglich 7 Prozent mussten einen Verlust hinnehmen. Eigene Rücklagen aufzubauen, ist für viele Anleger die Hauptmotivation, an der Börse aktiv zu sein. 92 Prozent der befragten Personen antworteten, dass die eigene Altersvorsorge der Grund für ihren Wertpapierbesitz sei. Der Schutz vor Inflation durch das Investieren in Wertpapiere spielt bei 8 von 10 Befragten eine Rolle. 76 Prozent der Studienteilnehmenden begreifen das Handeln mit Wertpapieren als Hobby und Spaß.





