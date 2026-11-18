Ab dem 13. Dezember verkehren wieder Fern- und Regionalzüge auf der Berliner Stadtbahn. Die Deutsche Bahn schließt die fünfköpfige Sperrphase ab und startet 2027 S-Bahn-Ausbau.

Die Deutschen Bahn und ihre Tochtergesellschaft DB InfraGo haben die umfassenden Modernisierungsmaßnahmen auf der Berliner Stadtbahn planmäßig abgeschlossen. Die Bauarbeiten, die seit fünf Monaten die zentrale Ost-West-Achse durch Berlin blockierten, sind nun beendet. Ab dem 13. Dezember, dem Tag des neuen Fahrplans, können Fern- und Regionalzüge wieder die Strecke durch das Stadtzentrum befahren. Dies bedeutet eine erhebliche Entlastung für Pendler und Reisende, die die letzten Wochen Umwege in Kauf nehmen mussten.

Technische Modernisierung und Baumaßnahmen

Im Mittelpunkt der Abschlussphase stand der Austausch kritischer Infrastrukturkomponenten, um die Leistungsfähigkeit der Strecke langfristig zu sichern. In dem als fünfköpfigen Abschnitt beschriebenen Zeitraum wurden insgesamt drei Kilometer neue Gleise sowie 34 Weichen installiert. Diese Komponenten bilden das Rückgrat des Schienennetzes und sind für die sichere Führung der Züge unverzichtbar.

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Neben den Gleiskörpern wurden auch Arbeiten an Oberleitungen, Steuerungskabeln und weiteren Gleisabschnitten durchgeführt. Die Größe des Vorhabens erforderte den Einsatz spezialisierter Fahrzeuge, die direkt vor Ort auf den Schienen agierten. Die Infrastruktur wurde dabei auf den neuesten technischen Standard gebracht, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.

Spezialzug FIZ beschleunigt die Arbeiten

Ein zentrales Element der erfolgreichen Projektumsetzung war der Einsatz des Fahrbahn-Instandhaltungs-Zuges, der im Projekt unter der Abkürzung FIZ bekannt ist. Dieser Zug funktioniert nach dem Prinzip einer fahrenden und geschützten Werkstatt, die direkt auf den Schienen operiert. Ein spezieller Waggon ist dabei nach unten hin offen, um den direkten Zugriff der Handwerker auf die Schienen zu ermöglichen.

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Ralf Schröder, Projektleiter bei der Bahntochter DB InfraGo, betonte die Vorteile dieses Systems. Durch die geschlossene Bauweise seien die Arbeiter vor widrigen Witterungsbedingungen geschützt. Ein weiterer entscheidender Faktor sei die Notwendigkeit, keine Sicherungen für das Nachbargleis vorhalten zu müssen. Dies sei auf der Berliner Stadtbahn besonders relevant, da dort S-Bahn- und Fernbahnverkehr auf engem Raum zusammenlaufen.

Ende der Umleitungen für Fern- und Regionalverkehr

Für die Zeit der laufenden Baumaßnahmen umfuhren Fern- und Regionalzüge die gesperrte Strecke. Diese Umleitungen waren notwendig, um den Bahnbau ohne Gefährdung des regulären Verkehrs durchzuführen. Mit der Inbetriebnahme zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember entfallen diese Umwege. Die Züge können nun wieder oberirdisch durch das Berliner Zentrum fahren.

Die Stadtbahn erstreckt sich über eine Länge von etwa zwölf Kilometern von Charlottenburg bis zum Ostbahnhof. Der Großteil der Trasse verläuft auf Viadukten, was die logistischen Herausforderungen der Arbeiten zusätzlich erhöhte. Die Wiederaufnahme des regulären Betriebs stellt eine direkte Erleichterung für die Nutzer des Regional- und Fernverkehrs dar.

Ausbau der S-Bahn-Infrastruktur geplant

Nach dem Abschluss der Arbeiten an der Fernbahnstrecke steht im kommenden Jahr die Modernisierung der S-Bahn-Infrastruktur an. Die Deutsche Bahn hat bereits vor Monaten bekannt gegeben, dass der S-Bahn-Verkehr auf der gleichen Trasse zwischen dem 11. Juni und dem 2. September 2027 nicht stattfinden wird. Diese Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Tiergarten.

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Zusätzlich wurde angekündigt, dass die Sperrung zeitweise auf die Bahnhöfe Zoologischer Garten und Charlottenburg erweitert wird. Diese Maßnahmen sind erforderlich, um die notwendigen Bauarbeiten auf der S-Bahntrasse durchführen zu können. Die Planung zeigt, dass die Modernisierung des Berliner Schienennetzes ein fortlaufender Prozess ist, der langfristige Investitionen in die Infrastruktur erfordert.